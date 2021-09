Asunnon vuokraus aloitti pitkän väännön -artikkelissa (AL 4.9.) kerrotaan vuokralaisesta, jolla ei ilmeisesti ollut aikomustakaan maksaa vuokriaan ja joka häädön jälkeen jätti vielä asunnon siivottomaan kuntoon.

Kuvatut ongelmat sijoitusasunnon vuokrauksessa ovat mahdollisia, mutta vuosien vuokravälittäjäkokemuksemme mukaan onneksi melko harvinaisia. Suurin osa vuokralla asuvista onneksi huolehtii velvollisuuksistaan esimerkillisesti.

Asuntosijoittamiseen, kuten mihin tahansa sijoittamiseen, liittyy omat riskinsä. Yksi on tietysti sijoituksen arvon säilyminen, mutta toki riski piilee myös niin sanotuissa kauhuvuokralaisissa, joiden aikaansaannoksia nousee aika-ajoin otsikoihin. Kuten sanottu, näiden ongelmatapausten osuus kaikista vuokralaisista on pieni murto-osa, mutta aiheuttamansa taloudelliset tappiot vuokranantajalle voivat nousta mittaviksi. Onneksi tätä riskiä on mahdollista pienentää huolellisella vuokralaisvalinnalla.

Artikkelissa haastateltu vuokranantaja oli käsitykseni mukaan muun muassa luovuttanut asunnon hallinnan vuokralaiselle ennen luottotietojen tarkistamista ja vuokravakuuden vastaanottamista. Kun vuokralaisen maksurästihistoria selviää vuokranantajalle vasta vuokrasopimuksen tekemisen jälkeen ja kun vuokralainen muuttaa asuntoon ja jättää sen jälkeen vuokravakuuden maksamatta, on vuokranantajalla yleensä käsissään ongelma.

Ainoa keino tässä tilanteessa päästä eroon vuokralaisesta on häätöprosessin kautta ja se vie nopeimmillaankin muutamia kuukausia, kuten artikkelissa hyvin kuvattiin.

Hyvä käytäntö on tarkistaa asunnonhakijan luottotiedot ja muut taustat ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista ja edellyttää vuokravakuuden maksua ennen asunnon avainten luovuttamista. Näin toimien riski ongelmista vuokrasuhteen aikana ainakin pienenee.

Useat vuokranantajat edellyttävä vuokralaiselta puhtaita luottotietoja ja tämä on hyvin ymmärrettävää. Maksuhäiriöt ovat valitettavasti kasvava ongelma ja syyt niiden takana mitä moninaisimmat.

Kokemuksemme mukaan maksuhäiriöistä hakijaa ei ole syytä kategorisesti hylätä vaan mahdollisesti nähdä vähän enemmän vaivaa hakijan taustojen selvittämisessä - mistä ongelmat historiassa johtuvat ja miten niitä on yritetty hoitaa. Maksuhäiriöisestä voi saada luotettavan vuokralaisen. Luotettava henkilötakaaja monesti korvaa häiriömerkintöjen aiheuttaman luottamusvajeen.

Oli valitettavaa lukea, että artikkelin vuokranantaja ei ollut saanut vuokravälittäjältä minkäänlaista tukea vuokrasuhteen ongelmatilanteessa. Itse näkisin, että pyrkiessään pitkään asiakassuhteeseen, välittäjän kannattaa auttaa toimeksiantajaansa myös sopimuksen teon jälkeisissä haasteissa vähintäänkin asiantuntevalla neuvonnalla. Ja on hyvä muistaa, että välittäjä ei ole vuokrasuhteen osapuoli, vaan hänen kuuluu auttaa myös vuokralaista niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa suhteeseen ongelmia aiheuttaa vuokranantaja.

Vuokralla asumisen suosio tulee edelleen kasvamaan, eritoten Tampereen kaltaisissa kasvukeskuksissa. Vuokralaisen voi hyvin etsiä itse tai sitten käyttää välittäjää. Olennaista on, että kun näkee riittävästi vaivaa ennen sopimuksen allekirjoittamista ja ennen avainten luovuttamista, on suurempi mahdollisuus sille, että vuokrasuhteesta tulee pitkäaikainen ja ongelmaton.

Jouni Mäenpää

vuokravälittäjä LVV, Vuokramaailma Tampere