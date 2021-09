Alkuperäisrotujen kasvatus ja perimän vaaliminen on yksi keino ylläpitää monimuotoisuutta – tukiin kaivataan joustavuutta

Alkuperäisrotujen kasvatus ja elinvoimaisuus on varmistettava

Meillä Suomessa kasvatetaan edelleen useita alkuperäisrotuja, jotka ovat vuosien saatossa sopeutuneet nimenomaan kotimaan oloihin. Kainuunharmas, kyyttö ja suomenhevonen ovat esimerkkejä meidän ikiomista alkuperäisroduistamme, ja sitä kautta myös kotimaan kulttuurista ja sen kehityksestä.

Alkuperäisrotujen kasvatus ja perimän vaaliminen on yksi keino vaalia paitsi kotimaan kulttuurihistoriaa, myös lajiston monimuotoisuutta. Samalla kun alkuperäisrotujen kasvatus turvaa kotimaisten ja vähämääräisten rotujen säilymisen ja elinvoiman se voisi tarjota lisätuloa viljelijöille ja sitä kautta uusia toimeentulon mahdollisuuksia.

Maataloudessa alkuperäisrotujen kasvatusta on autettu ympäristösopimuksen piirissä olevalla alkuperäisrotutuella, joka on ollut yksi työkalu tuottajille muun muassa kompensoida suomenlehmän pienempää tuottoa. Aikaisemmilla kausilla myös suomenhevosen kasvatus on hyötynyt APR-tuesta.

Tulevalla CAP-ohjelmakaudella tulisikin kiinnittää erityistä huomiota alkuperäisrotujen kasvatuksen ja perimän vaalimiselle. Ensisijaisena tavoitteena tulisi olla ehtojen joustavoittaminen, jotta myös pienimuotoisempi kasvatus muodostuisi houkuttelevaksi ja kannattavaksi.

Mitä useampi eläin saataisiin edes lyhyeksi aikaa siitoskäyttöön, sitä moninaisempana saadaan pidettyä eläinten geeniperimä.

Konkreettisia tavoitteita tulevalle CAP-kaudelle alkuperäisrotujen osalta tulisi olla sopimusajan joustavoittaminen siten, että tuottajalla olisi mahdollisuus valita eri mittaisia sitoumusjaksoja. Nyt luonnoksissa esitetty vuoden sitoumus on joillekin toimiva, mutta kasvatukseen vaaditaan pitkäjänteisyyttä, ja sitä tukisi mahdollisuus valita heti alkuun myös pidempi sitoumuskausi.

Sitoumuskaudelle tulee mahdollistaa myös eläinten korvaaminen. Luonnoksen esitys siitä, että eläimet eivät olisi korvattavissa kesken kauden saattaa pahimmillaan kannustaa pitämään eläimiä sitoumuskauden loppuun, huolimatta sairaudesta tai loukkaantumisesta.

Jotta kasvatus tähtäisi monipuoliseen ja terveeseen geeniperimään, voisi tukeen harkita myös pieniä porrastuksia – näin lisätuen saisi silloin kun jälkeläiset mahdollisimman hyvin monipuolistaisivat kasvatuslinjoja.

Samalla tulisi kiireellisesti selvittää keinoja löytää toimivia kannustimia kasvatukseen liittyvien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, jatkojalostukseen sekä markkinointiin.

Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kesken esimerkiksi hyödyntämällä alkuperäisrotuja perinnebiotooppien hoidossa voisi tarjota myös uusia mahdollisuuksia alkuperäisrotujen kasvattajille.

Hanna Holopainen

kansanedustaja (vihr.), Lappeenranta

Minna Hölttä

Maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja, kunnanvaltuutettu (vihr.), Valkeakoski

