Nimimerkki Tikku aivoihin (AL 1.9.) kuvaa lapsensa huonoa koronanäytteenottokokemusta Pirkkahallissa.

Pahoittelemme tätä. Koulujen ja päiväkotien alettua lasten määrä koronanäytteenotossa on kasvanut merkittävästi. Viime viikkoina on suhteellisesti eniten testattu juuri kouluikäisiä ja päiväkoti-ikäisiä lapsia.

Pirkkahalli on jo vuoden ajan toiminut suuren tehon drive-in-näytteenottona. Palveluprosessia on kehitetty siten, että pystymme sujuvasti ja hyvästä asiakaspalvelusta huolehtien suorittamaan toistatuhatta näytteenottoa päivässä. Fimlabin koronanäytteenotossa on käynyt jo satojatuhansia testattavia, joista suuri osa on ollut lapsia.

Kuten kaiken palvelumme osalta, seuraamme myös koronanäytteenoton asiakaskokemusta ja palautteita. Näytteenottajamme perehdytetään huolellisesti korvalääkärien antamien ohjeiden mukaisesti nenä-nielunäytteenottoon. Pääsääntöisesti saamme asiakaskokemuksesta ja palvelumme sujuvuudesta kiittävää palautetta myös lapsipotilaiden osalta.

On äärimmäisen harmillista, että näytteenotto ei nimimerkin lapsen kohdalla sujunut toivotusti. Siihen on saattanut olla monta syytä kuten tukkoisuus, anatominen ahtaus, näytteenottajan ja testattavan välinen kommunikaatio, jännittäminen tai muu vastaava seikka.

Fimlabin koronatestaus perustuu suurten näytemäärien tutkimiseen automaattilaitteilla PCR-tekniikalla. Testin luotettavuus perustuu huolellisesti otettuihin näytteisiin. Pääsääntöisesti antigeenitestitkin tehdään nenä-nielunäytteestä. Fimlab ei tee antigeenitestejä. Näin ollen yksilöllistä testivalintaa ei Fimlabin koronanäytteenotossa voi toteuttaa.

Anu Mustila

palvelujohtaja, Fimlab Laboratoriot Oy