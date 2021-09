Mielestäni pyöräilijöille annetaan liikaa empatiaa ja sympatiaa. Heiltä unohtuu varovaisuus ja toisinaan tuntuu, että heitä ei koskisi liikennesäännöt. Etuajosäännöt ja kävely- ja pyörätien ero unohtuu.

Oletko törmännyt tilanteeseen, missä pyöräilijä ajaa tasa-arvoisessa risteyksessä eteesi?

Tämä on hyvin yleinen tilanne liikenteessä. Kaikille pyöräilijöille ei ole lainkaan selvää, että heillä on väistämisvelvollisuus, paitsi jos autolla on kärkikolmio, stop-merkki tai uutena tullut väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -merkki.

Polkupyörä on ajoneuvo siinä missä autokin. Pyöräilijät muistakaa, että liikennesääntöjä noudattamalla pelastatte itsenne ja muiden hengen.

Heidi Salonen

9L, Sääksjärven koulu