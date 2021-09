Kirjoittaja Jussi Haavisto esitti huolensa yritysten ja oppilaitosten yhteistyöstä (AL 29.8.).

Ammatillisessa koulutuksessa on nykyään kaksi työelämässä oppimisen muotoa, ne ovat koulutussopimus ja oppisopimus. Tähän malliin päädyttiin ammatillisen koulutuksen reformissa 2018 alkaen.

Tärkein ammatillisen koulutuksen lainsäätäjien tavoite ammatillisen koulutuksen reformissaa lienee ollut varmistaa yritysten osaavan työvoiman saanti nopeasti muuttuvassa työelämässä. Ammattioppilaitokset tarvitsevat tässä yrityksiä ja työnantajia kumppaneikseen. Yhteistyötä kehitetään arjen kumppanuudessa oppilaitoksen ko. alan toimijoiden ja työnantajan välillä. Yhteistyön kehittymisen edellytys on epäkohtiin puuttuminen tarvittaessa. Keskustelua siis tarvitaan.

Yhteistyön muotoja on monia. Oppilaitokseen hakeutuneen perustutkinto-opiskelijan kohdalla koulutussopimus vastaa aiempaa harjoittelua ja on palkatonta. Toisena vaihtoehtona on oppisopimus, jossa työnantaja maksaa opiskelijalle palkkaa, molemmissa opiskellaan ammatillista tutkintoa tai sen osaa työpaikalla.

Yleensä ensimmäinen/ensimmäiset jaksot työpaikalla tapahtuvat koulutussopimuksella. Kun osaamista on kertynyt riittävästi, työnantaja palkkaa opiskelijan oppisopimuksella työntekijäksi haluamalleen ajalle, esimerkiksi kesäksi tai koko opintojen loppuajaksi.

Oppisopimusopiskelijasta työnantaja saa motivoituneen, alaa opiskelevan työntekijän itselleen ja mahdollisesti pitkäaikaisen työntekijän.

Koulutus- ja oppisopimuksessa oppilaitoksen rooli on vastata opiskelijan opinnoista kokonaisuudessaan ja tukea työpaikkaa oppimisen edellytysten järjestämisessä.

Opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittymissuunnitelma (HOKS) ohjaa opintoja ja työnantaja osallistuu HOKSin tekemiseen. Oppilaitos perehdyttää opiskelijan työpaikkaohjaajan tehtäväänsä ja kouluttaa häntä myös ohjauksessa ja arvioinnissa.

Koulutuskorvauksella voidaan osaltaan varmistaa ohjauksen resurssia työpaikalla. Esimerkiksi Tredun osalta koulutuskorvaus perustutkinto-opiskelijan ohjaamisesta työpaikalle on 150 euroa kuukaudessa. Yksi osa työelämävalmiuksia on työpaikan hakeminen ja siihen liittyy myös oppisopimuspaikkojen tiedustelu, jota opiskelijat tekevät.

Työnantaja kuitenkin aina päättää, koska haluaa oppisopimusopiskelijaksi henkilön palkata. Alasta riippuen opiskelijat työllistyvät yhä enemmän oppisopimuksella niin sanottuja nuorten oppisopimuksia oli Tredussa 2020 noin 700.

Liisa Klinge

oppisopimuspäällikkö, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu