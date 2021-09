Heräät aamulla. Kello on paljon. Pitäisi ehtiä kahdeksaksi kouluun, mutta et jaksa nousta. Vedät peiton korviin ja torkutat hetken. Ennen kuin huomaatkaan, kello on jo liikaa.

Nouset ylös sängystä ja vedät päällesi ensimmäiset käsiisi osuvat vaatteet. Aamupalaa et ehdi syödä. Heität repun selkään ja ryntäät ovesta ulos. Olet koulun pihassa juuri kellojen soidessa. Juokset hakemaan kirjat kaapista. Luokan ovi on juuri sulkeutumassa. Ehdit juuri ja juuri. Tuttu tilanne? Monille on.

Ainakin itselleni on vaikeaa päästä sängystä ylös ja ehtiä kahdeksaksi kouluun. Siksi minusta olisi parempi, jos koulupäivä alkaisi aikaisintaan yhdeksältä.

Monet nuorista saavat liian vähän unta, koska yöunet jäävät liian lyhyiksi. Yksinkertainen vastaus tietenkin tähän ongelmaan olisi, että menisivät sitten aikaisemmin nukkumaan, mutta yhdeksän tunnin yöunien saamiseksi olisi nukahdettava kello 22.00, jos seuraavana aamuna koulupäivä alkaa kahdeksalta.

Nukahtaminen tähän kellonaikaan on lähes mahdotonta nuorille, jotka urheilevat ja käyvät harrastuksissa, jotka kestävät myöhään illalla.

Itselleni on ainakin huomattavasti helpompi herätä yhdeksän kuin kahdeksan aamuisin. Jo tuo yksi tuntikin on paljon.

Jos koulupäivät alkaisivat aikaisintaan yhdeksältä ja loppuisivat kolmelta, niin saataisiin viikkotunteja silti riittävä määrä. Vaikka koulun alkua myöhästettäisiin tunnilla, todennäköisesti jotkut menisivät sitten myöhemmin nukkumaan. Jotkut kuitenkin voisivat hyvinki tarttua tilaisuuteen ja nukkua tunnin enemmän. Vaikka kahdeksan aamuja ei saataisi kokonaan pois, sekin auttaisi, että niitä vähennettäisiin.

Emmi Järvinen

9L, Sääksjärven koulu