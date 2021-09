Tamperelaiset pelkäävät Tuomiokirkonpuistossa, jossa avointa huumekauppa käydään joka kesä joskus talvella myös .

Samanlaista on Tammerinpuistossa Laikunlavan ympäristössä Laikunlavan lasit ovat jatkuvasti rikki, paljonko se maksaa veronmaksajille? Kuinka paljon sairaalan ja ambulanssin kulut ja akuutti hoito, kun hoidetaan huumeiden käyttäjiä toki alkoholin myös?

Roskaaminen on samaa ongelmaa, joka on kestämätöntä. Puistotyöntekijät, joita on vähän, tekevät kyllä hyvää työtä, mutta lauantai ja sunnuntai ovat aina pahimmat roskaamisajat!

Olisiko pormestari Anna-Kaisa Ikosen suuri saavutus, jos punaisten kukkaruukkujen sijaan saisimme Tuomiokirkonpuistoon riistakameroita?

Poliisin resurssit eivät riitä, he kyllä tietävät ongelman todella hyvin, mutta ei ole tarpeeksi henkilökuntaa valvomaan ongelmaa!

Tuomiokirkon henkilökunta ei ole velvollinen puistosta piikkejä keräämään ainoastaan kirkon muurien sisäpuolelta. He tietävät myös ongelman.

"Tarttis varmaan tehrä jottai ", kun ongelma kasvaa. Lähellä on koulut, joiden oppilaat ovat nuoria hyvin vastaanottavassa iässä kokeilemaan ”uusia makuja"

Marja -Leena Virkki

Tampere