Tampereen Frisbeegolfkeskus on Suomen tunnetuin frisbeegolfrata ulkomailla, kirjoittaa kahdeksan seurojen puheenjohtajaa.

Tampereen ja lähialueiden tuhannet frisbeegolfia harrastavat saivat lukea pormestarikoalition nelivuotisohjelmasta että Ruotulan uudessa asemakaava-ajatuksessa Tampereen Frisbeegolfkeskus on sivuutettu täydellisesti.

Hämmästyttävän tästä tekee se, että tämä yksi Tampereen kaupungin vilkkaimmin käytetyistä maksuttomista liikuntapaikoista rakennettiin vuonna 2018 Ruotulaan Alasjärven kupeeseen 20 vuoden pitkällisen työn tuloksena mahdollistamaan niin kansainväliset kilpailut kuin paikkaamaan ammottava puute paikallisissa harrastuspaikoissa.

Tampereen kaupunki on rakentanut radan ja liikuntapaikan myös kansainvälisyys mielessään. Tampereen Frisbeegolfkeskus onkin Suomen tunnetuin frisbeegolfrata ulkomailla.

Kun korona väistyy niin tällä radalla tullaan pelaamaan isoja kansainvälisiä kilpailuja todennäköisesti ihan maailmanmestaruuskisoja myöden. Nämä tuovat kaupunkiin tuhansia turisteja.

Myös kansallisesti rata on poikkeuksellinen paikka. Siellä on 27 kaunista ja alueen luontoon hienosti lomittuvaa väylää ja radan täydentää harjoittelualue. Se toimii jo nyt säännöllisesti SM-kilpailuiden ja ammattilaiskiertueiden näyttämönä. Rata on eittämättä yksi Suomen kiinnostavimmista frisbeegolfradoista mihin tullaan tutustumaan ja pelaamaan ympäri Suomen. Tähän ei moni paikallinen liikuntapaikka pysty.

Tampereen Frisbeegolfkeskusta käyttää päivittäin noin 300 ja kuukausittain 9 000 harrastajaa (kävijälaskuri). Nämä ovat valtavia lukuja. Laji liikuttaa kaikenikäisiä matalalla kynnyksellä.

Sponsor Insightin tutkimuksessa 700 000 suomalaista kertoi olevansa kiinnostunut lajista. Nuorten määrä lajin parissa on kasvanut räjähdysmäisesti. Tämä on edullinen laji ja helppo aloittaa.

Käyttäjät tulevat jo nyt radelle julkisilla ja pyörillä, eikä vain kuriositeettinä mainiten. Ja tulevat niin tekemään myös ratikkalinjan myötä, jos rata saa alueella jatkaa.

Tampereen kaupungin muut radat ovat pieniä puistoratoja, jotka tukehtuvat jo nyt käyttäjämäärien alla.

Sen sijaan että nyt ollaan jyräämässä yhtä todella käytettyä liikuntapaikkaa, pitäisi Tampereelle rakentaa ainakin 1 tai 2 uutta täysimittaista rataa tämän lisäksi.

Tampereen Frisbeegolfkeskus Ruotulassa on yksi Tampereen kaupungin ja kaupunkiseudun tärkeimpiä liikuntapaikkoja, todellinen helmi, joka on säilytettävä tällä paikalla uudessa asemakaavassa.

Petri Anttiroiko

puheenjohtaja, Tampereen frisbeeseura ry

Ossi Harinen

puheenjohtaja, VlkDG ry

Pekka Lähteenmäki

puheenjohtaja, LemKi ry

Sami Tunturi

puheenjohtaja, Ylöjärven Ryhti ry

Aatu Vuolle

puheenjohtaja, Aviaattorit ry

Jani Leinonen

puheenjohtaja, NoFS ry

Aaron Paulakorpi

puheenjohtaja, DGCFD ry

Erno Leskinen

puheenjohtaja, KaVo ry