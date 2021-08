Hanna Jokinen kirjoitti hyvän katsauksen hoitoalan tilanteesta (AL 19.8.) ja Mirkka Santala antoi aiheeseen potilaan näkökulmaa (AL 22.8.). Olen samaa mieltä, että mahdollisimman pysyvä henkilöstö on niin potilaan kuin hoitajankin edun mukaista. On helpompaa työskennellä paikassa, jonka toimintakulttuurin ja potilaat tuntee. On myös asiakkaiden ja potilaiden edun mukaista, että hoitosuhde samoihin hoitajiin olisi mahdollisimman pysyvä. Työnantaja ei tätä kuitenkaan mahdollista.

Kuten moni muukin, päätin minäkin hypätä vakituisesta työstä päätoimiseksi keikkalaiseksi. Päätöksen taustalla painoi kaksi asiaa: raha ja joustavuus. Keikkalaisena tienaan helposti jopa 1000 euroa kuukaudessa enemmän kuin vakityössä. Toisaalta kompensoin suurempaa palkkaa sillä, että työskentelen vähemmän. Saan myös itse päättää milloin olen töissä ja milloin en. Vakityössä se ei ikinä olisi mahdollista.

Olen samaa mieltä siitä, että bonukset ja suurempi peruspalkka kuuluisi kaikille hoitajille. Palkat eivät silti vain nouse. Kun vakityötä tarjotaan ja pyytää palkkaneuvottelua, työnantaja sanoo suoraan, ettei mitään neuvotteluvaraa ole. Mutta että "on meillä silti kilpailukykyinen palkka" — eli toisin sanoen se 2 500 euroa, joka tarjotaan kaikkialla muuallakin. Keikkalaisena saan helposti 23–27 euroa tunnilta + lisät ja bonukset.

Mieluummin työskentelisin vakituisena hoitajana, mutta valitsen palkanmaksajan, joka tarjoaa eniten, sillä en tee hoitajan työtä kutsumuksesta, vaan koska työtä on tehtävä elääkseen.

Sanna Viherlehto

Tampere