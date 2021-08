Jokaisessa Suomen kunnassa tulisi olla kuntalain edellyttämä, kunnanhallituksen asettama ja kunnan nuorista koostuva nuorisovaltuusto, joka toimii nuorten vaikuttamiskanavana kunnan päätöksenteossa. Nuorisovaltuustojen tehtävänä on turvata nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Nuorisovaltuustoilla on kuitenkin huomattavasti erilaiset toimintaedellytykset esimerkiksi Pirkanmaan alueella.

Jotkut nuorisovaltuustot voivat vaikuttaa kunnan lautakunnissa, kunnanvaltuustossa ja myös kunnanhallituksessa sekä kunnan nuoret pystyvät tehdä aloitteita kunnan toimielimille, kun taas joillain nuorisovaltuustoilla ei ole edes riittävää työntekijäresurssia, budjettia tai kokoontumistilaa (lähteenä: Nuva ry.:n nuorisovaltuustoselvitys 2020).

Nuorisovaltuustot ovat toimintaedellytyksiltään eriytyneet, eikä alueellinen tasa-arvo nuorten välillä toteudu, sillä nuoret voivat osallistua ja vaikuttaa eri kunnissa vaihtelevilla toimintatavoilla. Eikö jokaisen nuoren tulisi vaikuttaa yhdenvertaisesti omasta asuinpaikastaan riippumatta?

Olisi reilua jos kunnat yhdenmukaistaisivat toimintatapojaan nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantamisessa ja kehittämisessä. Mahdollistetaan jokaisella nuorelle aidot keinot vaikuttaa oman kotikuntansa asioihin. Keinoja on monia ja paras niistä on tuoda nuoret kunnan päätöksenteon keskiöön. Pidetään yhdessä huolta siitä, että nuorilla on aina mahdollisuus vaikuttaa.

Uusilla kunnanvaltuustoilla on erinomainen tilaisuus antaa nuorille läsnäolo- ja puheoikeus kunnan kaikkiin kunnan lautakuntiin, kunnanvaltuustoon ja kunnanhallitukseen sekä samalla aloiteoikeus valtuustolle. Turvataan nuorten vaikuttamismahdollisuudet nyt, niin myös tulevat sukupolvet voivat muuttaa maailmaa.

Arttu Vuori

puheenjohtaja, Pirkanmaan piiri, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto

Silja Yli-Hinkkala

edunvalvontavastaava, Pirkanmaan piiri, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto