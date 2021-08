Lääkäripulaan vetoamisen sijaan olisi syytä panostaa myös muiden ammattiryhmien lisäämiseen.

Haluamme kommentoida juttua Lääkäritilanne on liki katastrofaalinen (AL 18.8.) , koska mielestämme otsikkoa lukuun ottamatta jutussa ei tuotu tarpeeksi esiin tilanteen vakavuutta ja kiireellisyyttä.

Olemme erittäin huolissamme Tampereen avomielenterveyspalvelujen tilanteesta. Palvelujen tila näkyy suoraan työkentällämme Kelan kuntoutuspsykoterapian tarjoajina.

Lue lisää: Taysilta puuttuu useita kymmeniä vakituisia psykiatreja: ”Lääkäritilanne on liki katastrofaalinen” – Näin tilanne näkyy nyt persoonallisuushäiriöiden hoidossa

Aikuispsykiatrian resurssointi on ollut vuosien ajan riittämätöntä. Olemme huomanneet palveluiden saatavuuden entisestään laskeneen vuodenvaihteessa tapahtuneen organisaatiouudistuksen jälkeen.

Potilaat jäävät lähetettä odottaessaan usein kuukausiksi vaille mitään hoitokontaktia ja tänä aikana monien tilanne ehtii pahentua merkittävästi.

Jutussa toivottiin nopeampaa terapiaan pääsyä, mutta mielestämme hoidon korvaaminen psykoterapialla ei ole ratkaisu tähän ongelmaan. Jo nyt Kelan kuntoutuspsykoterapiaan tulee Tampereella liian huonokuntoisia potilaita. Ilmeisesti erikoissairaanhoidon resurssipuutetta pyritään paikkaamaan lähettämällä potilaita ennenaikaisesti kuntoutuspsykoterapiaan.

Kuntoutuspsykoterapia on tarkoitettu henkilöille, joille työkykyisyys on kolmessa vuodessa realistinen tavoite ja jotka kykenevät työskentelemään myös itsenäisesti. Huonokuntoisempien potilaiden tulisi saada ensiksi asianmukaista psykiatrista hoitoa riittävän nopeasti ja riittävän pitkään.

Psykoterapeutteina olemme pettyneitä persoonallisuushäiriöiden hoitoon erikoistuneen yksikön lopettamisesta. Vaikka nimellisesti yksikkö on olemassa, sen toimintaa on karsittu oleellisten toimintojen osalta niin merkittävästi, että käytännössä aiempaa yksikköä ei enää ole.

Kokemuksesta voimme sanoa, että yksikkö on pystynyt auttamaan lukuisia potilaita, jotka eivät muussa polikliinisessa hoidossa ole apua saaneet. Sen lopettamisen seurauksena palveluista jää puuttumaan Käypä hoito –suosituksessa tehokkaaksi todettu hoitomuoto, joka on auttanut vaikeista oireista kärsiviä potilaita etenemään esimerkiksi kuntoutuspsykoterapiaan.

Riskinä on, että näiden potilaiden hoito ei etene, he itse kärsivät ja heidän palveluiden tarpeensa kuormittaa muuta hoitojärjestelmää aiempaa enemmän.

Lääkäripulalla tunnutaan selitettävän palvelujen puutteellisuutta. Lääkäripulaan vetoamisen sijaan olisi syytä panostaa myös muiden ammattiryhmien lisäämiseen.

Keskeisen osan varsinaisesta hoitotyöstä toteuttavat psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat ja sosiaalityöntekijät. Heidän määrällään on siis merkitystä ja näiden ammattiryhmien resurssointia on syytä lisätä merkittävästi.

Näkemyksemme mukaan olisi välttämätöntä kehittää aikuispsykiatrisia palveluja sekä palveluiden tasoa parantaen että tarjottavan hoidon määrää lisäten. Harvajaksoinen hoito ei auta potilaita.

Psykiatristen palvelujen tarve on lisääntynyt valtakunnallisesti ja Tampere on Suomen nopeimmin kasvavia alueita, täällä palveluiden tarvekin lisääntyy voimakkaasti. Näistä syistä vanhat resurssit eivät riitä. Tampereen kaupunki teki kesäkuussa päätöksen nuorisopsykiatrian palvelujen lisärahoituksesta ja päätös on ehdottoman tärkeä ja hyvä. Aikuisiin on kuitenkin yhtälailla panostettava heti. Hoidon saannin lykkääntyminen asettaa potilaita hengenvaaraan, kuormittaa heidän läheisiään ja pitkittää työkyvyttömyysjaksoja. Tästä aiheutuu inhimillisen kärsimyksen lisäksi yhteiskunnalle valtavasti kustannuksia.

Sanna Mäkinen

Teija Nyberg

Varpu Kunttu

Päivi Lehto

Tarja Aaltonen

Silja Mäki

Annika Lahtela

Mika Porali

Kirjoittajat ovat psykoterapeutteja.