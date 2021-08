Elävien rapujen keittäminen herättää syystä keskustelua joka ravustuskausi. Selkärangattomien eläinten kivun määritteleminen ja todentaminen ei ole yksinkertaista ja tähän liittyvä tutkimus on vielä verrattain nuorta. Osassa tutkimuksista on kuitenkin tultu siihen tulokseen, että ravut tuntevat kipua. Varovaisuusperiaatteen mukaan yksiselitteisen tieteellisen näytön puuttuessa meidän tulee välttää toimintaa, joka mahdollisesti aiheuttaa kärsimystä.

Eläinoikeuspuolue on linjannut periaateohjelmassaan, että "Teurastusmenetelmät, jotka aiheuttavat kipua ja stressiä, on kiellettävä." Tämä koskee kaikkia eläimiä. Esimerkiksi Sveitsissä vuonna 2018 voimaan tullut laki vaatii äyriäisten tainnuttamista ja Uudessa-Seelannissa rapujen elävältä keittäminen on ollut kiellettyä vuodesta 1999. Britanniassa äyriäisten ja nilviäisten hyvinvointia edistävä lakiuudistus on parhaillaan käsittelyssä. Myös Suomen tulee huomioida erilaisten lajien kyky tuntea ja kärsiä kieltämällä elävältä keittäminen pikimmiten.

Maria Nieminen

eläinoikeuspuolueen jäsen, Tampere