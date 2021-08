Kuluneen kesän aikana on saatu seurata uutisointia Tampereen yliopiston Linna-kirjaston tulevaisuudesta. Yliopisto pyrkii erinäisistä syistä vähentämään tilojaan neljänneksellä nykyisestä, ja tällä hetkellä Linnasta luopuminen on yksi vaihtoehto tilakustannusten karsimiseksi.

Pohtiessani jokunen vuosi sitten sopivaa korkeakoulua Tampereen yliopistossa teki vaikutuksen erityisesti kirjava kattaus eri tiedekuntia ja sitä kautta laaja tarjonta erilaisista kursseista. Yhtä lailla kiinnostukseni herätti mahdollisuus käyttää vapaasti monipuolisia työskentelytiloja eri kampuksilla. Korona-aika on harmittavasti vaikeuttanut yliopiston tilojen käyttöä, ja monen mieltä kaihertaa kaipuu eloisaan kampusympäristöön.

Siksi tuntuukin erityisen kolkolta, että samaan aikaa kun opiskelijat vartovat mahdollisuutta päästä jälleen yhteisiin tiloihin ja innostavien kohtaamisten pariin, harkitsee yliopisto luopuvansa yhdestä keskustakampuksensa maamerkistä.

Opiskelen itse tekniikkaa Hervannan kampuksella, mutta ymmärrän hyvin keskustakampuksen opiskelijoiden ahdingon. Jokaisella opiskelijalla tulisi mielestäni olla mahdollisuus päästä oman kodin seinien sisältä kampusympäristöön opiskelemaan, vailla huolta tilojen riittävyydestä tai sopivista puitteista. Millä keinoin yliopisto kykenee tämän turvaamaan, mikäli Linnasta päätetään luopua? Vai onko tiedossa vähemmän hienovaraista painostusta jäädä koronatilanteen hellittäessäkin omaan asuntoon ahertamaan?

Puhuttaessa kustannustehokkuudesta ja tilojen optimoinnista päällimmäisenä ovat usein juuri käytännölliset näkökulmat, mutta kirjastolla on monelle myös vahva symbolinen merkitys. Se on tiedon ja tarinoiden aarreaitta, jonka hyllyiltä löytää jatkuvasti uutta tutkittavaa, ihmeteltävää ja opittavaa. Kirjaston käytävillä on aistittavissa aivan omanlaisensa tunnelma ja rauha, ja siellä todella kokee olevansa osa akateemista yhteisöä ja uuden luomisen jatkumoa.

Nykypäivän hektisessä, digitalisaation sumentamassa maailmassa koen, että on erittäin tärkeää tarjota opiskelijoille kirjaston kaltainen tila. Kirjasto kuuluu kampuskuvaan elävänä ja hengittävänä rakennuksena, ei vain tietokoneen ruudulle litistettynä verkkoaineistona.

Ymmärrän hyvin, että kustannuksia on karsittava ja monesti ei ole tarjolla kuin ikäviä vaihtoehtoja. Tuskinpa kukaan olisi hyvillä mielin Linnasta luopumassa. Kaikkia ei voi miellyttää eikä kaikkia toiveita toteuttaa, enkä väitä, että kirjastorakennuksella olisi jokaisen opiskelijan arjessa yhtä keskeinen rooli. Toivon kuitenkin, ettei kyseisen rakennuksen kohtaloa ole vielä täysin sinetöity.

Kirjasto ei ole vain katto ja seiniä, mutta pelkään, että kampus ilman kirjastoa olisi sen sijaan pelkkä ontto, raamiton kyhäelmä.

Marianne Mantere

opiskelija, Tampere