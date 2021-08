Katselin elokuvaa Isä ammattilaisen näkökulmasta. Olen yli 20 vuoden ajan saanut tehdä töitä muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä parissa. Elokuvaa katsoessa palautuivat mieleen monen asiakasperheen elämäntilanteet, ihmissuhteet, avuntarpeet, apujen vastaanottamisen vaikeudet, pelot, kysymykset ja ennen kaikkea erilaisten tunteiden käsittelemisen haasteet.

Miten realistisesti isän, Anthonyn, käyttäytymiseen vaikuttavia muutoksia elokuvassa tuodaankaan esille. Ajan tajun hämärtyminen herättää hämmennystä niin isässä kuin tyttäressäkin, puhumattakaan siitä, miten tyttären puoliso ajanjaksojen sekoittumiseen suhtautuu. Kaoottista kaikille.

Myös paikan tajun hämärtymisen kuvaus on niin todellista. Isä Anthony asuu tyttärensä Annan luona, mutta tuntee voimakkaasti asuvansa omassa asunnossaan. Keskustelu, jossa Anthony kysyy Annan puolisolta, kuka tämä on ja miksi tämä mies on hänen asunnossaan, on käsinkosketeltavan todellista.

Anthonya pohdituttaa, miksi hänen toinen tyttärensä ei käy häntä katsomassa. Tyttären elämässä tapahtunut onnettomuus on ilmeisen selvästi vaiettu asia. Käsittelemättömät, syviin tunteisiin vaikuttaneet tapahtumat nousevat esiin yllättävillä tavoilla muistisairauden edetessä.

Elokuvassa hoitajat palauttavat Anthonyn realiteetteihin todeten muun muassa, että tätä tyttäreltäsi tullutta korttia luen sinulle joka päivä ja että kortti on tullut Pariisista, jossa tyttäresi nykyisin asuu. Kysymykset, muistatko, etkö muista, toistuvat useasti.

Oman toimintani perustan vahvasti validaatio-menetelmään (nykyisin TunteVa-menetelmä), jossa tärkeintä on tavoittaa muistisairaan ihmisen tunnetila. Jos hän kertoo kellonsa varastetun, kuten Anthony, se on hänelle sillä hetkellä totta. Ei kannata väittää vastaan, vaan purkaa tilannetta todeten esimerkiksi, että onpa kurjaa, kun kellosi on kadoksissa. Siitä keskustelu yleensä jatkuu ahdistusta vähentäen.

Elokuvan arvosteluissa Anthonya kuvataan ajoittain aggressiiviseksi. Elokuvaa katsoessa nämä vihan purkaukset olivat mielestäni terveitä reaktioita mm. Annan puolison käytökseen. Sairauden tunnon puuttuminen on tyypillistä etenkin Alzheimerin tautia sairastaville. Ei ihme, jos suhtautuminen on aggressiivista, kun terveeksi itsensä tuntevalle ihmiselle hankitaan kotiin hoitaja!

Tytär Anna on vastuunsa tunteva, mutta vaikeiden asioiden kanssa niin yksin. Palvelut ja hoitohenkilökunnan hoitoideologia poikkeavat suomalaisesta toimintakulttuurista ja palvelurakenteesta meidän eduksemme. Olisin niin suonut perheelle muistitukihenkilön, jonka kanssa yhdessä ja erikseen olisi pohdittu tilanteita ja haettu ratkaisuja kaikkien jaksamisen turvaamiseksi. Vertaistuen merkitystä unohtamatta.

Suosittelen elokuvaa etenkin jokaiselle kotihoidossa ja hoitokodeissa työskentelevälle. Monet palveluntuottajat ovat panostaneet muistihoivaan. Toivottavasti kotitalousvähennyksen korottaminen lisää näiden laadukkaiden palveluiden käyttöä.

Elina Westergrén-Erkkilä

sosiaaliohjaaja, muistityön ammattilainen, eläkkeellä

Tampere