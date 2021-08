Miksi velan maksun jälkeen ei luottotiedoista poisteta merkintää, kysyy mielipidekirjoittaja.

Nyt on uutisoitu, että on tulossa positiivinen luottotietorekisteri. Se on positiivinen sellaiselle luotonottajalle, jolla on hyvät pankkisuhteet ja ei ole luottotiedoissa koskaan ollut mitään merkintöjä.

Tämä uusi luottotietorekisteri on negatiivinen sellaisille luotonhakijoille, joilla on ollut luottotiedoissa joskus merkintöjä, tai lainoja on kertynyt lähelle rajaa, jolla voidaan vielä luottoa antaa, ja sitten saa maksaa kalliit pankkikulut eli marginaalit.

Sitten tulee se pärstäkerroin, jossa katsotaan, maksatetaanko asiakkaalla korkeampia pankin marginaaleja eli pankkikuluja.

On kummallista, että jo pienenkin laskun maksamatta jääminen vie luottotiedot viideksi vuodeksi pois, vaikka heti tiedon laskusta saatuaan sen maksaa pois. Tämä johtuu siitä, että posti saattaa mennä väärään laatikkoon tai hukkua siihen postin taivaaseen, jonne usea posti on hävinnyt.

Asiassa on kummallista se, että perintäkirjeet tulevat varmasti perille.

Suomessa on kymmeniä tuhansia henkilöitä, joilla on aivan turhaan luottotiedoissa merkintä, vaikka he ovat heti perintälaskun saatuaan maksaneet.

Miksi ja minkä takia velan maksun jälkeen ei luottotiedoista poisteta merkintää?

Kun velallinen on maksanut velan pois, niin merkintä on poistettava luottotiedoista kahden kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta. Ei ole mitään järkeä että merkintä luottotiedoissa on viisi vuotta estämässä kaiken normaalin elämän.

Kun on luottotiedoissa merkintä, niin ei saa puhelin liittymää, ei meinaa millään saada asuntoa, eikä vähittäiskauppasopimusta. Eikä ostaa tai rakentaa omakotitaloa kun ei saa pankista lainaa. Näin pakotetaan ottamaan pikavippejä, joissa on kova korko.

Jos onnistuu saamaan lainalle hyvät takuut, niin saa pankista lainan kaikkein kalleimmilla pankin marginaaleilla ja kaikkein epäedullisimmilla ehdoilla.

On toisen luokan kansalainen, vaikka on maksanut velkansa saatuaan siitä tiedon, tai sopineensa velan lyhennyksistä ja tämän jälkeen maksut ovat tulleet suoritettua eräpäivinä.

Matti Ahonen

Valkeakoski