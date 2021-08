Seisomme lapsenlapseni kanssa Tampereella Kalevan puistotien liikennevaloissa vastapäätä Tammelan koulua aamulla klo 8. Kouluun pitäisi päästä.

Oikealla ja vasemmalla autojonoja, työmaan kuorma-autoja, liikenne ihan sumpussa. Vihreä valo näyttää, että suojatien voi nyt ylittää. Kaksi poikaa on juuri ylittämässä tietä kun vasemmalta Ilmarinkadulta kaartaa auto kovaa kyytiä suojatien yli. Toinen poika sanoo:” Oho, toi auto ajoi päin punaista!”

Tällaisia vaaratilanteita ja läheltä piti tilanteita on ollut nyt melkein joka päivä kun saatan tokaluokkalaista lapsenlastani kouluun ja haen iltapäivällä koulusta.

Edellisenä päivänä keskelle suojatietä jäi auto jonon jatkoksi, kun ylitimme suojatietä. Koputin ikkunaan ja sanoin, että autosi seisoo suojatiellä. Kuljettaja aukaisi ikkunan, karjui ja kirosi.

Turvallinen koulutie on laissa taattu lapsen oikeus ja lasten turvallisuus on meidän yhteinen asia. Suurin vastuu on liikenteessä autoilijoilla mutta myös kouluilla, liikennevalvonnalla, poliisilla ja meillä vanhemmilla.

Mietin vanhempia, jotka joutuvat lähettämään lapsen tällaiselle koulutielle ilman saattajaa. Mikä huoli heillä onkaan.

Peräänkuulutan nyt näitä välinpitämättömiä autoilijoita, joilla on kiire ja liikenneraivo. Hillitkää itsenne. Jossain tällaisessa risteyksessä voi kulkea juuri teidänkin lapsi.

Vetoan myös kouluun ja sen päättäjiin. On varmaan pieni hinta palkata esimerkiksi koulunkäynnin ohjaaja valvomaan tien ylitystä aamuisin ja koulun päättyessä.

Vetoan myös poliisiin, että se ehtisi valvomaan autoilijoiden käyttäytymistä.

Vetoan myös liikenteenvalvontajärjestelmään, että liikennevalojärjestelmä saataisiin turvallisemmaksi.

Syksy ja pimenevät aamut lähenevät ja pienet lapset tahtovat astella kouluun turvallisin mielin.

Teija Lätti

Tampere