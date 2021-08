Leikillä, ilolla ja monipuolisuudella pitää olla korostunut rooli lasten ja nuorten harrastamisessa.

Lasten ja nuorten harrastukset ovat pitkään olleet erikoisjärjestelyin toteutettu tai jopa kokonaan tauolla. Tästä johtuen kymmenien tuhansien lasten arvellaan jääneen pois seuratoiminnasta ja näin vähentäneen liikkumistaan. Syksyn tullen monissa seuroissa alkavat harjoitukset taas ja nyt on tärkeää saada lapset takaisin harrastusten pariin.

Liikunta antaa eväitä hyviin elämäntapoihin, edistää terveyttä ja tutkitusti parantaa myös koululaisen menestystä opinnoissa. Liikunta luo hyvinvointia.

Meillä on monissa seuroissa hyvää valmennusta ja koutseja, jotka kykenevät katsomaan lasten kehitystä kokonaisvaltaisesti, eikä vain mahdollisesti saavutettavien kilpailullisten tulosten kautta.

Olen pannut ilolla merkille, että joidenkin seurojen tarjonnassa on myös ryhmiä, jotka on tarkoitettu pienen lapsen ja vanhemman yhteiseen liikuntatuokioon. Ne ovat nostaneet suosiotaan. Ja mikä on sen hienompaa, kuin leikkien temppuilla ja kuntoilla oman muksunsa kanssa hyvin ohjatussa harjoituksessa. Siksi esimerkiksi nallepainiryhmät tai Cheerleadingin Vaahtosammuttimet houkuttavat. Useamman seuran kannattaisi miettiä lajiinsa soveltuvat ryhmät vanhemman ja lapsen yhteisille liikuntaharrastuksille. Temppuja voidaan harjoitella sitten kotonakin.

Leikillä, ilolla ja monipuolisuudella pitää olla korostunut rooli myös kouluikäisten lasten harrastamisessa. Liian varhainen paine ja odotukset kilpailullisesta menestymisestä vie monilta ilon koko touhusta ja viimeistään yläkouluiässä seuraa ”drop out”. Yläkouluikäisistä enää 10 prosenttia liikkuu riittävästi tutkimuksen mukaan. Se ei ole hyväksi kansanterveydelle, puhumattakaan siitä, että joku jaksaisi vielä huipulle tähdätä.

Joissain lajeissa huipulle pääseminen vaatii aikaista erikoistumista, mutta ne lajit ovat jo itsessään monipuolisia, esimerkiksi telinevoimistelu. Pääosin lajinsa yleisen sarjan huipulle voi päästä vasta aikuisiässä. Se edellyttää lajista riippumatta monipuolista ja järkevää harjoittelua, kovaa työtä ja sitoutumista.

Tokion olympialaisten taulukoissa jäimme pohjoismaisessa vertailussa hännille, mutta mitalit ja pistesijat tuplaantui edellisiin kisoihin verrattuna. Silti ihmetyttää ero Ruotsiin ja Norjaan. Eroa voimme kuroa edelleen urheilijoiden valmennusta, palveluita ja sosioekonomista turvaa kehittämällä, mutta ehkä tärkein menestyksen avain löytyy ruohonjuuritasolta, eli seuroista. Siksi seuratoiminnan hyvät toimintaedellytykset pitää kunnissa turvata. Seurat ovat avainasemassa, kun puhutaan liikunnan lisäämisestä tai huippujen kasvattamisesta. Hyvä seuratyö luo perustan huipuille.

Seuroissa taas pitää panostaa siihen, että harjoittelu tähtää lasten pitkäaikaisen harrastamisen edellytyksiin. Siinä asenneilmapiirissä on kannustusta ja yksilöllinen kehitys huomioidaan. Monipuolisten perustaitojen ja koordinaation kehittäminen vie urheilijan lopulta pidemmälle. Ja jos esimerkiksi teini-iässä kyllästyy lajiinsa tai ”ei mahdu” joukkueeseen, niin monipuolisen taustan omaava voi löytää uuden lajin, jossa voi tähdätä huipulle tai jäädä höntsäämään.

Kannustan valmentajia ja lasten vanhempia sisällyttämään harrastuksiin iloa ja monipuolisuutta.

Kevennyksenä: Jos joka aterialla tarjoillaan pelkkää perunamuusia, ja kauha vaan suurenee, niin on selvää, ettei siitä löydä uusia makuja viiden vuoden jälkeen. Makuaisti ei kehity ja tulee drop out. Sama pätee urheilussa kehittymiseen.

Marko Asell

Kirjoittaja on pirkanmaalainen kansanedustaja (sd.)