Pirkanmaalla on satoja eri alojen maahanmuuttajataustaisia ammattilaisia, jotka jäävät työmaiden ja yritysten ulkopuolelle ennakkoluulojen vuoksi

En ole koskaan tavannut maahanmuuttajaa joka ei haluaisi Suomessa tehdä kovasti työtä, toteaa kirjoittaja.

Työvoimapulasta kärsivät Pirkanmaalla niin rakennusala kuin teollisuus- ja palvelualat (AL 13.8.). Kaikille työvoimaa tarvitseville tiedoksi, että Tampereella ja Pirkanmaalla on satoja eri alojen maahanmuuttajataustaisia nuoria ja aikuisia, jotka jäävät työmaiden ja yritysten ulkopuolelle tympeiden ennakkoluulojen vuoksi.

On esimerkiksi työttömiä ammattilaisia, vastavalmistuneita tai keskiasteen opintojensa loppuvaiheessa olevia putkiasentajia, rakennusmiehiä ja sähköasentajia. He vain eivät kelpaa alan yrityksille eivätkä vuokratyöfirmoille. Syy on mielestäni selvä eli syvälle juuttuneet ennakkoluulot.

En ole muuten koskaan tavannut maahanmuuttajaa joka ei haluaisi Suomessa tehdä kovasti työtä.

Miksi työhalut ja työpaikat eivät sitten kohtaa? Työturvallisuus- ja muut vaadittavat kortit ja jo tyydyttävä kielitaitokin useimmilta löytyvät, mutta syrjintää ei niilläkään voiteta, kun kyse on rekrytoijien ja työnantajien asenneongelmasta.

Olisiko aika tarkistaa suhtautumista ja päivittää se vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia? En usko, että kukaan häviäisi vaan kaikki voittaisivat. Työvoimapulaa valittavien yritysten oven taakse suljetut nuoret kun ovat motivoituneita ja oppimishaluisia ja heistä voisivat yritykset kouluttaa tarpeisiinsa hyvinkin lojaaleja ja tunnollisia työntekijöitä.

Kimmo Harju

Tampere