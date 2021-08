Teiskon potentiaali nähdään pormestariohjelmassa – yksi tärkeä asia teiskolaisille on julkisen liikenteen tasataksa

Pormestariohjelmassa luvataan selvittää keino toteuttaa tasataksa Teiskon alueelle.

Teiskossa olevia palveluita on täytynyt puolustaa moneen kertaan viime vuosien aikana. Lakkautusuhan alla on ollut Kämmenniemen terveysasema, Terälahden koulun toimintaa on aiottu supistaa ja tasataksa poistui alueelta.

Nyt pormestariohjelmassa on onneksi hyviä ja tarpeellisia lupauksia alueelle. Haluan uskoa, että Teisko osataan nähdä nyt potentiaalisena alueena, jonne Tampere voi kasvaa ja kehittyvänä luontomatkailun alueena.

Tasataksa on alueen lapsille ja nuorille, senioreille ja monelle työssäkäyvälle tärkeä asia.

Pormestariohjelmassa luvataan selvittää keino toteuttaa tasataksa Teiskon alueelle valtuustokauden alussa. Näen tämän tärkeäksi oikeudenmukaisuus- ja yhdenvertaisuuskysymykseksi, sillä suurin osa palveluista on keskusta-alueella ja sen liepeillä.

Olemme järjestäneet alueella asian puolesta aikaisemmin tilaisuuksia, tehneet oikaisupyynnön, valittaneet, järjestäneet mielenosoituksen ja keräsimme adressiin nimiä. Olen äärimmäisen kiitollinen, että tämä epäoikeudenmukainen toimintatapa korjataan nyt ja mahdollistetaan yhdenvertainen palvelujen saavutettavuus alueen asukkaille.

Matkailukonseptikilpailutus Maisansaloon avaa luontomatkailun kehittymiselle uusia ovia. Kun nyt on saatu Tampere-Pirkkalan lentokentälle myös lisälentoja, on luontomatkailun kehittymiselle paremmat mahdollisuudet kehittyä koko Tampereen seudulla.

Teiskon alueelle luvataan myös harrastusmahdollisuuksien lisäämistä. Teiskon urheilijoiden frisbeegolf-jaosto toivoo Maisansalon alueelle kansainvälisen kilpailukriteerit täyttävää frisbeegolfrataa. Kaupunki omistaa alueelta niin paljon maata, että frisbeegolf rata mahtuu hyvin alueelle yhdessä matkailualaan liittyvän mahdollisen rakentamisen lisäksi. Tämä laji kokoaa upeasti perheet yhteiseen harrastukseen ja liikuttaa kaikenikäisiä.

Pormestariohjelmassa luvataan olemassa olevien asuinalueiden palveluiden säilyttäminen ja alueiden kehittäminen. On hienoa, että koko Tampere halutaan pitää kehittämisessä mukana. Energian käyttäminen kehittämiseen luo parempaa tulevaisuutta.

Kun vielä pormestariohjelmassa linjatun mukaisesti Nurmi–Sorilaan ja Ojalan alueelle saadaan lisää omakotitaloja, Teiskon ja Aitolahden haja-asutusalueiden rantoja koskevan selvitys mahdollisista loma-asuntojen muuntamisesta vakituiseen asumiseen saadaan toteutumaan ja Teiskon moottori- ja ilmailukeskuksen kehittäminen turvataan, niin voidaan sanoa, että teiskolaisten ääntä on kuultu hyvin pormestariohjelmassa.

Kaikkien näiden kehittämiseen suuntaavien tavoitteiden toteutuminen on mahdollista yhteistyössä, kun meiltä löytyy poliittista yhteistä tahtotilaa.

Sirpa Pursiainen

kaupunginvaltuutettu (kd.), Terälahti, Tampere