1980-luvulla osattiin rakentaa ja asiasta on myös näyttöjä, mutta silloin rakennettiin sen ajan normien mukaan sen ajan ihmisille.

Rauno O. Lehtonen kysyy kirjoituksessaan 1980-luvun rakentamisen osaamisen perään. Sen myönnän, että silloin ei osattu arvata, missä asennossa rakentaminen on 40–50 vuoden kuluttua. En menisi lonkalta moittimaan osaamattomuutta, ei osattu arvata, että tulevaisuudessa on myös osaamattomia ja tietämättömiä käyttäjiä.

Monien nykytalojen heikko kunto on seurausta rakennusten huonosta hoidosta ja heikosta kuntotarkkailusta.

Kuinka monien elementtitalojen saumojen kosteudeneristys on tarkistettu ja kunnostettu? Kuinka monien putkistojen ja viemäröintien kunto on tarkistettu? Samoin ulkopintojen puhdistus ja maalaukset? Nämä kaikki vaikuttavat rakennusten ja alueen kuntoon ja näyttävyyteen. Nämä asiat kaikki vaikuttavat suoraan rakennusten taloudellisen pitoajan pituuteen ja sitä kautta asumisen hintaan.

Tietenkin vaikuttava tekijä on myös yleinen tietämättömyys, eri vaihtoehtoisten kunnostustapojen välillä. Esimerkkinä voisi ottaa, kuinka monta ennen aikaista putkiremonttia tässä maassa on tehty, aivan osakkaiden osaamattomuudesta johtuen. Ei tutkittu korjausmahdollisuuksia ja hintoja, esimerkiksi putkiremontissa putket voidaan kunnostaa ja puhdistaa putken sisältä päin.

Monien ikkunoiden vetoisuudesta voidaan vaihtaa ammatti-ihmisten toimesta kovettuneet tiivisteet ikkunoihin toimiviin, elastisiin tiivisteisiin. Kaikki riippuu asukkaiden omasta aktiivisuudesta kiinteistön hoitoon liittyvissä asioissa.

Toinen kysymys on rakennusten purkamisvimma, joka useinkin tehdään alueittain, joko korottamalla olemassa olevia rakennuksia tai täydennysrakentaen. Saatetaan myös purkaa koko alueen vanha rakennuskanta.

Tämä on jo niin sanotun yhteiskunnallisen rakentamisen piiriin kuuluva kysymys, jossa kaupungilla on myös omat intressit. Näitä intressiryhmiä kiinnostaa monet asiat, esimerkiksi isännöintiyhtiöt ovat kiinnostuneita rakennuksissa asuvien asuntojen lukumääristä, koska heidän palkkionsa on riippuvainen siitä. Kaupunkia ja yhteiskuntaa kiinnosta saada asukkaiksi veronmaksukykyisempää asujakantaa.

Rakentamisen osaamiskysymys ei ole aivan yksiselitteinen asia. Aika ja me ihmiset ovat huonosti niin sanotusti putkeen laitettavia kaikkine metkuinemme.

Pertti Sarlund

Tampere