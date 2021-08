Vuosien väännön jälkeen golfkentän tulevaisuus alkaa varmistua. Kentän siirto on kirjattu Tampereen pormestariohjelmaan. On hienoa, että golfkenttä säilyy lähellä keskustaa. Vasemmistoliiton Sinikka Torkkolan mielestä näin ei pitäisi olla (AL 14.8.).

Golfkenttä lähellä kaupunkia on yksi Tampereen parhaista vetovoimatekijöistä. Se on myös matkailuvaltti. Tien varren reuna on tarkoitus jättää asuntotuotannolle ja siirtää kenttää taaemmaksi Alasenjärven taakse entisille peltosaroille, joissa nyt kasvaa nuorta puustoa. Alueella on myös luontoarvoja. Ne on tarkoitus kiertää ja säilyttää, kenttä antaa siihen mahdollisuuden. Nyt niitä pääsee myös näkemään. Klubitalo jäisi paikalleen.

Golfin harrastus on räjähdysmäisesti kasvanut. Siitä on tullut kansan urheilua. Se on koronaturvallinen laji, ei lähikontakteja. Erityisesti nuoriso on näyttänyt ottavan lajin omakseen. Tammer-golfin jäsenmäärä on kasvanut äärirajoilleen. Tarvittaisiin itse asiassa 9 reikää enemmän, jotta voitaisiin pelata vaihtelevasti kahdella kentällä. Se myös mahdollistaisi jäsenmäärän kasvattamisen.

Tulevaisuudessa golfkentälle pääsee raitiovaunulla, pysäkki tulee kohdalle. Kentän suosio tulee vaan kasvamaan. On käsittämätöntä, että joku voi tälläista hanketta ja harrastusta vastustaa. Tampereen kaupunkialueella on satoja hehtaareja metsiä.

Golfilla on myös hyviä terveysvaikutuksia, 10 kilometrin lenkki ja viiden tunnin kesto raikkaassa nurmikon tuoksuisessa luonnossa, on liikuntasuoritus parhaasta päästä. Tutkitusti on todettu, että varsinkin ikäihmisillä eliniän odote on paljon pidempi kuin verrokki ryhmällä, joka ei golfaa.

Tämän asian kohdalla kaavoitusta pitäisi kiirehtiä, jotta kentän rakennustyö saataisiin mahdollisimman nopeasti käyntiin. Vie aikansa, ennen kuin uudet väylät ovat pelikunnossa.

Hienoa Tampere ja pormestariohjelma. Golfkenttä säilyy ja kehittyy. Perussuomalaiset hyväksyivät myös pormestariohjelman, vaikka meitä ei hyväksytty koalitioon. Täältä tullaan.

Yrjö Schafeitel

varavaltuutettu (ps.), Tampere