Jokin aika sitten tarkkailin kaupungilla kahta jonoa kiukustuen molemmista.

Toinen jono oli leipäjono, joka melkein kiersi korttelin. Siinä jonossa oli suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan koko kuva. Olin juuri lukenut, että korona-aika on paisuttanut käyttelytileillä makaavan rahamäärän jo miltei 100 miljardiin – mutta meillä ei ole varaa hoitaa vähäosaisille säällistä toimeentuloa! Ennen vaaleja puolueet kyllä kilvan lupaavat puolustaa hyvinvointiyhteiskuntaa – ilman konkreettisia ehdotuksia leipäjonojen purkamiseksi.

Jonoa katsellessani muistin taas kunnioituksella Veikko Hurstin ja hänen työtänsä vaalivien toimintaa: toiset puhuvat, toiset tekevät! Leipäjono on malliesimerkki ns. Matteus-ilmiöstä (Matteus 25:29): ”Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on.”

Toinen jono oli melkein puolen korttelin mittainen lähellä rautatieasemaa Hämeenkadulla. Tuli mieleen entinen Neuvostoliitto, jossa jonotettiin joka paikkaan. Mutta nyt oli kyse markkinatalous-Suomesta.

1990-laman aikana veronmaksajien pelastama rikas pankki soveltaa ”asiakaslähtöisyyttä” siten, että iäkkäät digipalveluihin siirtymättömät tai muusta syystä palvelua tarvitsemat ihmiset joutuvat jonottamaan pankin konttoriin pitkiä aikoja ulkosalla ohikulkijoiden töllisteltävinä.

Pankilla ei ole siis varaa, halua tai kykyä sellaisiin järjestelyihin, että nämäkin ilman omaa syytään apua tarvitsevat ihmiset voisivat hoitaa kunniallisesti pankkiasiansa?

Jos olisin nuorempi ja tämän pankin asiakas, alkaisin organisoida kampanjaa, että ihmiset nostaisivat yhtä aikaa kaikki rahansa pankin tileiltä.

Paavo Lintula

Tampere