Naisia on monissa kaupungeissa kielletty palaamasta kouluihin ja töihin. Naisia esittävät mainoskyltit maalataan valkoisiksi.

Talebanin hätkähdyttävän nopea eteneminen Afganistanissa on ollut yllättävää muttei täysin odottamatonta. On hyvin todennäköistä, että Yhdysvallat ja muut Dohan rauhanneuvotteluissa istuneet olivat tietoisia Talebanin aikeista ja kyvystä vallata Afganistan Nato-maiden joukkojen peräännyttyä. Monet Lähi-idässä vaikuttavat valtiot, kuten Kiina, Venäjä ja Iran aloittivat neuvotteluita Talebanin kanssa ennen kuin maan hallitus ehti kaatua.

Talebanin omat joukot koostuvat muutamasta kymmenestä tuhannesta sotilaasta, joiden tavoite on päästä marttyyriksi. Kyseinen järjestö on kuitenkin onnistunut ottamaan valtaansa maan, jonka pinta-ala on kaksi kertaa Suomen kokoinen. Tämä saavutettiin lyhyessä ajassa ilman mittavia taisteluita hallituksen joukkojen kanssa. Vauhti on ollut niin kovaa, että valloitettujen alueiden asukkaat ovat vasta jälkikäteen kuulleet vallanvaihdosta. Olisi siis vaikeaa uskoa, että tämä on mahdollista ilman Yhdysvaltojen ja muiden suurvaltojen hiljaista hyväksyntää.

Yhdysvallat lähti Afganistaniin vuonna 2001 Al-Qaidan tekemien WTC-tornien terrori-iskun jälkeen. Taliban syrjäytettiin vallasta muutamassa viikossa ja Al-Qaidan johtajat ajettiin pakoon Pakistaniin.

20 vuotta myöhemmin amerikkalaiset palaavat kotiin ja jättävät Afganistanissa taakseen saman hirmuhallinnon, jonka syrjäyttämiseen käytettiin valtavasti rahaa.

Samalla Yhdysvallat luopuu kaikesta, mitä 20 vuodessa saavutettiin. Rauha, vapaus ja ihmisoikeudet kukoistivat Afganistanissa länsimaiden läsnä ollessa. Naiset saivat liikkua vapaasti ulkona, kouluttautua korkeakouluissa ja työskennellä virastoissa ja toimia kansanedustajina. Tämä kaikki menetetään nyt päivissä.

Taleban väittää, että naisten oikeuksia tullaan kunnioittamaan, mutta naisia on jo nyt monissa kaupungeissa kielletty palaamasta kouluihin opiskelemaan ja virastoihin töihin. Kauneussalonkeja suljetaan ja naisia esittävät mainoskyltit maalataan valkoisiksi.

Hyväksymällä Talebanin hallinnon käännämme selkämme jälleen yhdelle Lähi-idän maalle ja miljoonille ihmisille, joiden elämä ei ole yhtään vähempiarvoinen meihin verrattuna.

Huomenna afganistanilaiset tytöt eivät mene kouluun, naiset pukevat päälleen burkan kun lähtevät kauppaan ja lapset kasvatetaan vaarallisen ääriliikkeen aivopesussa, sivistystä ja oppimistuloksia halveksuen.

Afganistanin poliittinen johto ei länsimaiden läsnäolon aikana onnistunut luomaan uskottavaa ja toimivaa valtiota, joka kykenisi suojelemaan kansalaisiaan Talebanin hirmuvallalta. Me maksoimme sodasta osan verorahoillamme, Afganistanin kansa maksaa siitä hengellään.

On selvää, että sota ja ulkomaisten joukkojen läsnäolo ei ole ihannetilanne, mutta Talebanin hirmuvalta on vielä pahempi vaihtoehto, josta kaikkien ihmisoikeuksien ja ihmisarvon puolustajien on syytä olla äärimmäisen huolissaan.

Reza Abdali

Afganistanissa syntynyt varavaltuutettu (kok.), Tampere