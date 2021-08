Olen seurannut jo vuosia, miten paljon ainakin Tampereella on purettu tai on purku-uhan alla 1980-luvulla rakennettuja rakennuksia. Selityksenä on: ovat niin huonokuntoisia, että kunnostaminen tulisi kalliimmaksi kuin rakentaa uusi.

En ole rakennusalan ammattilainen, mutta pistää miettimään, mistä johtuu, että juuri tuo vuosikymmen on osoittautunut sellaiseksi, että ei ole osattu rakentaa. Onko ollut liian kiire? Pitikö kaiken valmistua ennätysajassa ja valvonta oli sitä sun tätä?

Kyllä neljä vuosikymmentä on todella lyhyt aika, jos rakennus pitää jo sitten purkaa.

Maailmassa on varmasti valtava määrä rakennuksia, jotka ovat olleet pystyssä ja käytössä useita satoja vuosia. Silloisella tekniikalla, silloisella koulutuksella ja silloisilla materiaaleilla rakennukset pysyvät edelleen käytössä.

Tehdäänkö Tampereella liian nopeita purkupäätöksiä? Ovatko päätöstä tekemässä "amatöörit?" En itse kyllä tiedä, koska olen "amatööri" näissä asioissa.

Rauno O. Lehtonen

Tampere