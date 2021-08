Asuinkortteleiden täydennysrakentaminen hyödyttää monia. Näin lausutaan Tampereen kaupungin kaavoituksen sivuilla.

Mitalin toinen puoli sanoo: asuinkortteleiden täydennysrakentaminen haittaa monia. Väitteeni tueksi kerron tuttavani kokemuksen Tammelasta kevään ja kesän 2021 ajalta: Käytössä olleen moitteetta toimineen liittymän käyttö on liki mahdotonta, puheensiirto katkeilee tämän tästä tehden asioiden hoidon mahdottomaksi. Ongelma on pahentunut sitä mukaa kun naapuritontin rakennettu korkeus on kasvanut.

Ei muuta kuin taas kioskille hakemaan kaikkien operaattoreiden prepay-sim-kortit ja testaamaan, mikä nyt toimii omalla mukavuusalueella eli omassa asunnossa. Kyseinenkin asunto sijaitsee tässä modernissa jatkuvasti kehittyvässä (mihin suuntaan) jopa suureksikin väitetyssä kaupungissa.

Ongelma on laajempi ja jatkuvasti kasvava koko keskustan alueella, koska rakentaminen jatkuu edelleen tiiviinä ja korkeana. Onko kaavoittaja selvillä matkapuhelintaajuuksien käyttäytymisestä tasokuvassa suorakaiteen muotoisten mutta korkeiden rakennusten muodostamassa taajuusesteviidakossa?

Ongelma siirto operaattoreiden vastuulle ei ole oikeutettua, koska esteet on kaavoittaja hyväksynyt. Vielä vähemmän vastuuta tulee siirtää liittymän käyttäjälle. Vertailuna voidaan kysyä, onko kaavoittajalla oikeus katkaista ainoa vakituinen kulkureitti tarjoamatta vaihtoehtoa.

Matti Kannisto

Pirkkala