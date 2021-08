Korona-aikana on sankaritaistelijoita, uhreja ja pettureita

Kansainvälisesti ottaen Suomi on menestynyt hyvin aivan viime viikkoihin asti koronan vastaisissa taisteluissa. Etujoukoissa taistelleet työntekijät sairaaloissa, tehtaissa, toimistoissa ja kuljetuksissa ovat noudattaneet annettuja ohjeistuksia ja taudin leviäminen on pysynyt aisoissa.

Kotirintamille ”motituksen koronavangeiksi” joutuneet vanhukset ja riskiryhmäläiset ovat joutuneet olemaan pitkiäkin aikoja eristyksissä suvuistaan ja ystävistään.

Valitettavasti sodan edetessä taistelurintamille ilmestyy myös käpykaartilaisia, desantteja ja väärien tietojen levittäjiä.

Jalkapallosirkuksien "tirehtöörit" otti suurella rahalla niskalenkin terveysfaktoista ja jakoi EM- kisat 12 eri maahan. Täyteen ahdetuissa katsomoissa ja varsinkin jälkipeleissä ja ravintoloissa ja koronan deltavariantti pääsi leviämään hallitsemattomasti. Suomen hyvä koronatilanne koki pahan takaiskun kun kaukopartiofanit varoituksista huolimatta naapurimaahamme matkustivat. Pietarilaisissa baareissa ministereitämme mollanneet jalkapalloturistit saapuivat Juhannusjuhlille jakaakseen virustuliaista ympäri maatamme.

Internetissä levitetään valeuutisia, joissa sivuutetaan koronafaktat sairastumis- ja kuolleisuuslukuineen ja väitetään taudin olevan pelkkä tavallinen flunssa?

Minä-minä-ihmiset huutavat omien ”bailaamisoikeuksiensa” puolesta välittämättä muun kansan terveysriskeistä.

Monet väittävät myös että koronan takana on jokin salaliitto. Päättäjät ja terveysalan ammattilaiset leimataan vihollisiksi, vaikka todellisuudessa ainut vihollinen on itse koronavirus. Herkkäuskoisimmat jopa uskovat, että rokotteen yhteydessä ihmiseen asennetaan seurantasiru.

Karanteeniin joutuneiden ohella suurimpia koronakärsijöitä ovat olleet tapahtumateollisuus, ravintolapalvelut ja matkailubisnes. Näillä aloilla elantonsa saavat joutuvat edelleen elämään rajoitteiden varjossa.

Koska on tullut selväksi, että koronan rintamalinjat eivät ole täysin pitäviä, tarvitaan uusia toimenpiteitä. Tärkeää olisi saada nopeasti käyttöön koronapassi. Rokotetut, todistuksen näytettyään, pääsisivät palailemaan normaaliin elämään. Rokottamattomat ottakoot ilmaisen rokotteen, sillä laumasuojassa on voimaa.

Ilman passiakin voi nitistää taudin kun toimii annetun ohjeistuksen mukaan On muistettava,että viruksetkin muuntuvat ja kai heilläkin on oma oppimismaailman aapinen, jossa opetellaan alfaa beetaa,.., deltaa ja seuraava kehitysvaiheen kreikkalainen kirjain on epsilon?

Matti Hirvonen

Nokia