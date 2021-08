Elintarviketuotannon eri alueilla on haettu ja saavutettu tehokkuutta

Sisäministeri Maria Ohisalo arvostelee kotimaista maataloutta väittämällä, että maatalous on ”jäänyt sivuraiteille” ilmastotoimissa (Ylen A-studio 9.8.). Näin yksioikoiseen tulkintaan ei ole aihetta.

Maatalous on osa ruokajärjestelmää, joka on valtava kokonaisuus. Alkutuotanto, elintarviketeollisuus, kauppa ja ravitsemuspalvelut työllistävät kaikkiaan noin 340 000 henkeä. He takaavat osaamisellaan meille puhtaan ja jäljitettävän ravinnon pelloilta ja kasvihuoneista pöytään saakka. Kun mukaan lasketaan vielä ruuan merkitys kansakunnan terveydelle ja hyvinvoinnille sekä kansantaloudelle, keskustellaan hyvin monitahoisesta kokonaisuudesta.

Tutkimusten mukaan suomalaiset arvostavat kotimaista ruokaa ja myös ostavat sitä yhä enemmän. Tämä on tullut selväksi etenkin korona-aikana. Mutta ilmastokysymyksissä maataloustuotantoa ja sen päästöjä syyllistetään edelleen.

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneelin, IPCC:n tuoreimman raportin mukaan on todellakin aika hillitä päästöjä ja sitoa hiiltä ilmasta. Tähän Suomessa pystytään.

Viimeisten vuosikymmenten aikana elintarviketuotannon eri osa-alueilla on haettu ja myös saavutettu tehokkuutta. On kehitetty viljelyä, eläintenhoitoa, logistiikkaa, parannettu tuottavuutta ja panostettu uusiutuviin energianlähteisiin. Elintarviketeollisuus on tehostanut tuotantoaan veden ja energian säästämiseksi ja näin osaltaan vähentänyt päästöjä. Myös kauppa etsii jatkuvasti uusia tapoja vähentää päästöjä. Ruokahävikkiin ja sen vähentämiseen panostetaan kaikkialla.

Lisäksi on hyödynnetty kiertotalousosaamista, joka tuo valtavasti uutta koko ruokajärjestelmään ja auttaa parantamaan kokonaiskestävyyttä.

Nyt meidän kaikkien olisi aika ottaa lusikka kauniiseen käteen ja lakata moitiskelemasta toisiamme milloin mistäkin. Ruoka on kaikkien yhteinen asia. Tarvitsemme alalle lisää kannustusta ja yhdessä tekemistä! Ilon ja myönteisyyden kautta pääsemme eteenpäin parhaassa yhteistyössä. Meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa.

Anni-Mari Syväniemi

toiminnanjohtaja, Ruokatieto Yhdistys