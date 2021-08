Tampereen pormestariohjelman suunnitelma nopeuttaa Ruotulan alueen kaavoitusta tarkoittaa käytännössä golfkentän osittaista siirtämistä Kauppi-Niihaman metsään.

Mikäli suunnitelmat toteutuvat, osa nykyisestä golfkentän alueesta kaavoitetaan asuntorakentamiselle ja asumiselle lohkaistava osa golfkentästä siirretään metsäalueelle. Siirtoaie tarkoittaa myös, että golfkentän 2029 päättyvä maanvuokrasopimus uudistettaisiin ja golfkenttä jäisi vuosikymmeniksi osaksi Tampereen keskusta-aluetta.

Kuntademokratian kannalta on hämmentävää, että pormestariohjelma julkistetaan vain muutama päivä ennen pormestarin valintaa. Vaikuttaakin siltä, että pormestariohjelman julkistamattomuudella on haluttu estää kansalaiskeskustelua ohjelman sisällöstä. Tamperelaisilla olisi varmasti ollut sanottavaa ohjelman suunnitelmista raivata tilaa golfkentälle Kauppi-Niihaman metsästä, joka on ahkerassa virkistyskäytössä ympäri vuoden.

Sinänsä suunnitelma rakentaa asuntoja nykyisen Ruotulan golfkentän paikalle on erinomainen. Kasvavassa kaupungissa tarvitaan asuntoja joukkoliikenteen valtareittien varrella. Sen sijaan golfkentän paikka ei ole kaupungin keskustan tuntumassa. Tampereen seudulta löytynee muitakin alueita uudelle golfkentälle.

Sinikka Torkkola

varavaltuutettu (vas.), Tampere