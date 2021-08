Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen ja THL:n yhdistyminen (AL 12.8.) yhtiöksi omistussuhteessa 49/51 kuulostaa epäedulliselta yliopiston kannalta. Tätä ihmettelee Mika Rämetkin kommentissaan.

Rämet toteaa, että Rokotetutkimuskeskuksella on itselläänkin leveät hartiat, kun se on tehnyt yli 100 tutkimusta, joissa on ollut yli 80 000 osanottajaa. Todellisuudessa tutkimusten määrä on 140 ja ne ovat kaikki olleet Timo Vesikarin projekteja vuoteen 2018 asti.

Rokotetutkimuskeskuksen toimintaidea koko johtaja-aikanani (yli 20 vuotta) oli kliinisten tilaustutkimusten ja akateemisen perustutkimuksen, erityisesti rokotekehityksen, yhdistäminen niin, että kliinisten tutkimusten tuotolla rahoitettiin rokotekehitystä.

Tampereen yliopisto antoi tälle konseptille erityistunnustuksen nimeämällä Rokotetutkimuskeskuksen lääketieteellisen tiedekunnan ensimmäiseksi viralliseksi tutkimuskeskukseksi vuonna 2011.

Nykyinen yliopiston hallinto on katkaissut tämän rahoitusmallin ja laboratoriota ei käytännössä enää ole. Jos se olisi ollut ennallaan vuonna 2020 koronaepidemian alussa, tuloksena olisi voinut olla Tampereen rokote Oxfordin rokotteen tapaan. Joka tapauksessa koronarokotekehitykselle olisi ollut resurssit pitkälti valmiina.

Uuden yhtiön tavoitteena kerrotaan olevan voiton tavoittelu, mutta sitä ei kerrota, mihin tämä voitto olisi tarkoitus käyttää.

Timo Vesikari

emeritusprofessori, Tampere