Tutkija: Suomen Teknologia­politiikka kaipaa julkista keskustelua – Pirkanmaa-Oulu-akselilla on merkittävä osaamiskeskittymä

Nokian esimerkki 1990-luvulta osoitti, että jopa 50 000:n korkean teknologian työpaikan syntyminen noin viidessä vuodessa on Suomen oloissa täysin mahdollista.

Presidentti Emmanuel Macron ja kansleri Angela Merkel ovat toistuvasti peräänkuuluttaneet EU:n teknologiayhteistyön välttämättömyyttä maanosamme kilpailukyvyn turvaamiseksi.

Suomen teknologiapoliittinen linjaus avaruus-, ilmailu- ja puolustusteknologiassa on tästä yhteistyö-näkökulmasta merkittävästi poikkeava. Muun muassa Saksassa, Ranskassa, Britanniassa ja Espanjassa pidetään keskeisenä, että julkisten investointien vaikuttavuus näiden toimialojen kotimaan työllistävyyteen optimoidaan yhteistyössä kumppanimaiden kanssa.

Tämä teknologia- ja työllisyyspoliittinen linjaus on mainituissa valtioissa toimeenpantu keskittämällä näiden teknologioiden hankinnat sellaisiin yrityksiin, joiden tuotannollisten investointien maantieteelliseen suuntaamiseen valtioilla on suora tai epäsuora vaikutusvalta. Esimerkiksi Espanjassa voidaan tästä syystä perustella, että valtion investoinnit näihin teknologioihin turvaavat kerrannaisvaikutusten kautta hyvinkin 50 000–100 000 työpaikkaa.

Tällaisen teknologiapoliittisen linjauksen parhain ilmentymä on Saksan, Ranskan ja Espanjan valtioiden vähemmistöenemmistönsä kautta yhdessä kontrolloima Airbus, yksi maailman johtavista avaruus-, ilmailu-, ja puolustusteknologian valmistajista.

Valtio-omistajiensa keskinäisen tahdon mukaisesti Airbus allokoi tuotannolliset investointinsa suhteessa näiden keskinäisiin omistusosuuksiin niin, että näiden investointien maakohtaiset työllisyysvaikutukset ovat keskipitkällä tähtäimellä suorassa suhteessa kunkin valtion omistusosuuteen.

Julkisessa keskustelussamme toivoisikin pohdittavan, tulisiko meidän harkita näillä aloilla tuontiin perustavan teknologia- ja työllisyyspoliittisen linjauksemme muutosta?

Jos tätä linjausta haluttaisiin muuttaa, voisi Suomi harkita pyrkimistä Airbus SE:n valtio-omistajien vähemmistö-enemmistö konsortion jäseneksi. Avaruus- ja ilmailuteknologian pitkän tähtäimen hankinta-aikomuksemme puoltaisivat noin 2 prosentin omistusta yhtiössä. Markkinahinnoilla tämä tarkoittaisi noin 3 miljardin euron sijoitusta.

Pirkanmaan, Oulun ja Jyväskylän seuduilla on tämän toimialan osaamiskeskittymiä. Avaruusteknologian tutkimuksemme on kansainvälisesti korkealla tasolla. Nokian esimerkki 1990-luvulta osoitti, että jopa 50 000:n korkean teknologian työpaikan kehkeyttäminen noin viidessä vuodessa on Suomen oloissa täysin mahdollista.

Yhteistyössä valtiovallan ja alueen kuntien kanssa, esimerkiksi siirtämällä tänne brexitistä toimintaedellytyksiltään heikentyneitä brittiläisiä siipitehtaitaan, Airbus SE kykenisi keskipitkällä tähtäimellä kehkeyttämään työllistävyydeltään metsäteollisuuteemme verrattavissa olevan toimialan.

Kai Luotonen

KTM, tutkija, Ranska