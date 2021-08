Taudin nopea leviäminen ja ristiriitainen ohjeistus lisäävät odottavan äidin ja koko perheen epätietoisuutta tai jopa ahdistusta.

Koronatartunnoissa on nähty päivä toisensa jälkeen uusia synkkiä ennätyslukemia viime viikkojen aikana. Taysin infektioyksikön mukaan tartunnoissa on ollut noin sadan tapauksen päivävauhti. Tämä on erittäin huolestuttavaa koko väestön kannalta niin Pirkanmaalla kuin muuallakin Suomessa. Hyvään vauhtiin päässeiden koronarokotusten ja kausivaihtelun piti tuoda helpotusta kesän epidemiatilanteeseen, mutta toisin kävi.

On hienoa, että rokotekattavuus Suomessa kasvaa jatkuvasti ja tätä kautta paluu normaalimpaan arkeen on toivottavasti asteittain mahdollista.

Rokotteista ja niiden turvallisuudesta puhuttaessa yksi hyvin tärkeä ryhmä tuntuu kuitenkin unohtuvan kerta toisensa jälkeen. Odottavat äidit ja heidän perheenjäsenensä ovat eläneet epätietoisuudessa jo pitkään. Tays on todennut, että raskaana olevat naiset ovat suuremmassa riskissä sairastua koronaviruksen aiheuttamaan vaikeaan tautimuotoon ja erityisesti tällä hetkellä voimakkaasti leviävään deltavarianttiin on todettu liittyvän lähes kaksinkertainen vaikeampien tautimuotojen esiintyvyys raskaana olevilla naisilla.

Sairaanhoitopiireistä Tays ja Hus tiedottivat viime viikolla, että koronarokotusta suositellaan myös odottaville äideille. THL sen sijaan on tähän asti todennut ainoastaan, että ”raskaana oleva voi halutessaan ottaa koronarokotteen missä tahansa raskauden vaiheessa”. Korona-rokote on THL:n Internet-sivuilla luokiteltu rokotteeksi, jonka raskaana oleva äiti voi halutessaan ottaa, kun taas esimerkiksi influenssarokote on suositeltujen rokotteiden kategoriassa.

Äkkiseltään voi vaikuttaa siltä, että sairaanhoitopiirien ja maan korkeimman terveysviranomaisen ohjeistuserot ovat vain nyansseja, mutta kun huomioi, minkälaisia mahdollisia riskejä vielä vaillinaisen tutkimustiedon johdosta rokotteeseen voi liittyä, on ero päätöksen tekevän perheen kannalta merkittävä.

Taudin nopea leviäminen ja ristiriitainen ohjeistus lisäävät epätietoisuutta tai jopa ahdistusta ja pelkoa, ei vain odottavan äidin vaan koko perheen keskuudessa. Odottavan perheen päätös koronarokotteen suhteen ei ole helppo. Moni perhe varmasti pohtii tilannetta, puntaroi riskejä ja hyötyjä ja pyrkii näin tekemään parhaan mahdollisen ratkaisun.

Tässä tilanteessa toivoisikin, että eri sairaanhoitopiirien ja terveysviranomaisten viestintä ja ohjeistus olisivat selkeän yhdenmukaisia koko maassa ja näin ollen lieventäisivät tulevien vanhempien epätietoisuutta.

Henri Tuliniemi

tuleva isä, Tampere