Kela-korvaus on rahansiirtoa huonosti toimeentulevilta hyvin toimeentuleville – monella pienituloisella sairastuneella ei ole varaa edes julkiseen terveydenhuoltoon

Yle uutisoi heinäkuun lopulla välttämättömänä pidetystä terveydenhuollon rahoituksen uudistustarpeesta. Uudistukseen liittyen on harkittu yksityisen sairaanhoidon Kela-korvausten poistamista.

Kelan pääjohtaja Outi Antila kertoo, että Kelan tietojen mukaan yksityisen sairaanhoidon korvauksia käyttävät kaikki tuloluokat ja hänen mielestään korvausten poistaminen voisi lisätä eriarvoisuutta (Yle 26.7.).

Olisi mielenkiintoista nähdä Outi Antilan viittaama selvitys eri tuloluokissa olevien suomalaisten yksityisen sairaanhoidon käytöstä.

Noin joka kahdeksas suomalainen on pienituloinen. Moni pienituloinen joutuu sairastuttuaan miettimään, onko hänellä varaa edes julkisen puolen terveyspalveluihin tai Kela-korvattaviin lääkkeisiin.

Esimerkiksi 20–30 minuutin käynti erikoislääkärillä maksaa usein 80–120 euroa. Tähän hintaan tulee lisänä 15–25 euron toimistomaksu. Lisäksi esimerkiksi omalla erikoisalallani käyntiin liittyy yleensä ultraäänitutkimus, jonka omavastuu eli asiakkaalle tuleva hinta on vähimmillään 40 euroa. Yhteensä käynnin hinta on reilusti yli 100 euroa. Kela korvaa tästä paketista on 16,50 euroa.

Keski- tai hyvätuloinen suomalainen ei yleensä joudu esimerkiksi yksityisen gynekologin palveluita käyttäessään luopumaan mistään tärkeästä, eikä Kela-korvauksella ole hänelle juurikaan merkitystä. Pienituloinen voi joutua samassa tilanteessa luopumaan jopa jostain välttämättömästä.

Olen siis pääjohtaja Outi Antilan kanssa samaa mieltä siitä, että juuri pienituloiselle 10–30 euron korvauksella on merkitystä. Yleensä korvaus ei kuitenkaan tee yksityislääkärin palveluiden valitsemista helpoksi.

Pienituloinen henkilö osallistuu veroja maksaessaan myös Kela-korvauksiin käytettävien varojen keräämiseen. Hän siis maksaa palveluista, joihin hänellä itsellään ei ole varaa. Nykymuotoinen Kela-korvaus on rahansiirtoa huonosti toimeentulevilta hyvin toimeentuleville.

Nämäkin varat olisi tärkeä käyttää julkisen terveydenhuollon vahvistamiseen. Terveydenhuollon rahoituksen uudistaminen ja sen osana Kela-korvauksista luopuminen on välttämätöntä.

Maija Kajan

gynekologi, Tampere