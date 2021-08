Sain juuri sähkönsiirrosta laskun Pohjois-Satakunnassa toimivalta sähköyhtiöltä heinäkuun 2021 osalta, josta ilmeni, että sähkönsiirron laskutuksen yksikköhinta suoraan laskun kokonaissummasta laskettuna on 11,5 senttiä/kwh. Tämä hinta on siis pelkkä sähkön siirtohinta ja lopulliseen maksuuni tulee vielä toisen sähköyhtiön kilpailutettu noin 5 senttiä/kwh energiamaksu, jonka jälkeen maksankin yhdestä heinäkuun kwh:sta peräti 16,5 senttiä. Käyttämästäni heinäkuun sähköstä sähkön siirron hintaosuus on siis 70 prosenttia! Nyrkkisääntöhän näissä on ollut tähän asti, että sähkön energiahinta ja siirtohinta ovat suurin piirtein saman suuruisia.

Tuttavani Espoosta, joka on asuinpaikkansa perusteella Carunan asiakas, maksaa vastaavasta kesän sähkön siirrosta noin 7 senttiä/kwh eli paikallisen sähköyhtiön siirtohinta on tässä vertailussa yli 1,6-kertainen Carunaan verrattuna. Ihmettelenkin suuresti, miten Pohjois-Satakunnassa tämä sähkön siirtohinta voi olla näin korkea, kun samaan aikaan noita Carunankin siirtohintoja taivasteltiin valtakunnassa vuonna 2018 oikein urakalla ja hyvin laajasti. Toisaalta en ihmettele yhtään tämän yrityksen hienoja tuloslukuja, jos meitä kuluttajia laskutetaan valtakunnan huippuhinnoilla !

Toivoisin saavani sähköyhtiöiden edustajilta jonkinlaisia perusteluja tähän hinnoitteluun, jolla meitä tavallisia sähkönkäyttäjiä veloitetaan.

Valitettavasti me kuluttajat olemme tässä tilanteessa täysin voimattomia, koska sähkön siirtohintojahan ei voi kilpailuttaa ja nämä yksipuoliset hinnoittelumonopolit eivät ole muutenkaan tämän ajan hengen mukaisia eivätkä palvele yleistä ja avointa toimintakulttuuria.

Jarmo Kuivanen

Tampere