Pitää tietysti aina olla vähän vieraskoree ja todeta, että on mukava kun maan poliittinen johto Jämsässä vierailee, samalla on kuitenkin hyvä keskustella, miksi meiltä aina viedään kuten, nelostie, varuskunta, paperitehdas ja nyt hyvin toimiva lähipalvelu sairaala.

Sote-hyvinvointialueen keskittämistä on perusteltu vain leveämmillä hartioilla, koko maaseudun pitäminen asuttuna ja liikennepäästöt on unohdettu. Tavoite keskittää kustannustehokkuuden vuoksi toiminnat vain 21: n kaupunkiin, on perustuslakia väheksyvä, koska perustuslaki määrittää Suomen hallinnon kuntapohjaisesti. Taustalla on verhottu tavoite vähentää Suomen kunnat sataan.

Vanha sosialisointiaate on yksi selitys keskittämiselle, oudoksuttaa, että keskusta on siinä mukana. Toistaiseksi mennään vihervasemmiston nuottien mukaan maaseutua kolhien, se kuitenkin saattaa sataa opposition laariin, mikä voidaan todeta seutuvaaleissa tammikuun 23. päivänä ja sitten tietenkin eduskuntavaaleissa 2.4.2023. ehkä koko Suomea ei ole siihen mennessä menetetty.

Esko Järvenpää

Jämsä