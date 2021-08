Yhteiskuntapoliittisesti keskeinen kysymys on, mikä on vaikuttava tapa parantaa huono-osaisten turvallisuutta.

Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista. Selvällä enemmistöllä suomalaisista myös turvallisuudentunne on korkea. Kaikki suomalaisten turvallisuus ei kuitenkaan ole samalla tasolla. Huono-osaisuuteen liittyy myös paljon erilaista turvattomuutta. Myös rikosten tekijöiden taustalla on tavanomaista useammin kasautunutta huono-osaisuutta.

Yhteiskuntapoliittisesti keskeinen kysymys on, mikä on vaikuttava tapa parantaa huono-osaisten turvallisuutta. Välttämätöntä on, että sisäisen turvallisuuden viranomaiset ja ensilinjan auttajat, poliisit, pelastajat, rajavartijat, hätäkeskuspäivystäjät ja ensihoitajat, toimivat nopeasti ja tehokkaasti. Tämä on kuitenkin mahdollista vain, kun heidän kohtaamiensa asiakkaiden ja tapausten määrä ei kasva voimavaroihin nähden kohtuuttoman suureksi.

Sisäisen turvallisuuden vahvistamiseksi huomio tulee kohdentaa asiakasvirran vähentämiseen. Se edellyttää ytimekästä kansallista mallia, joka toimeenpannaan kunnissa ja hyvinvointialueilla. Tämä on hoidettava osana hyvinvointialueiden rakentamista.

Kuntien vastuulla olevissa kouluissa ja varhaiskasvatuksessa työskentelevillä on periaatteessa mahdollisuudet tunnistaa ja puuttua syrjäytymiskehitykseen jo sen varhaisessa kehittymisvaiheessa. Sama koskee hyvinvointialueiden vastuulla olevia sosiaalihuollon ja mielenterveystyön palveluja.

Toistaiseksi emme kuitenkaan tiedä, kuinka hyvin ammattilaiset onnistuvat tässä ja miten vaikuttavia toimenpiteet ovat olleet. Asia on syytä selvittää. Avainasemassa on lastensuojelun jälkihuolto, joka ottaa nyt vastaan edellisen vuosikymmenen lastensuojelun asiakasmäärien kasvun. Se on myös ratkaisevassa roolissa, mitä tulee ylisukupolvisen huono-osaisuuden katkaisemiseen.

Vahva näyttö on siitä, että kiinnittyminen turvalliseen aikuiseen on lapsen ja nuoren kehitykselle välttämätöntä. Mikäli lähipiirissä ei sopivaa henkilöä ole, opettaja tai harrastusryhmän vetäjä on usein avainasemassa. Tämä alue alkaa olla Suomessa hyvin hallussa.

Tärkeintä on kuitenkin huono-osaisuudesta kärsivien aikuisten tavoittaminen ja kohtaaminen. Paremman elämän takaaminen tälle ryhmälle on välttämätöntä ja väistämätöntä, mikäli haluamme ylläpitää ja vahvistaa sisäistä turvallisuutta.

Turvallisuuspalvelut hoitavat välittömät tilanteet. Usein epäsuora tie on vaikuttavampi asiakasmäärien kasvun hillinnässä. Asiakasmäärien hallinnan kannalta on tärkeää panostaa asumisen laatuun ja pysyvyyteen, ylivelkaantumisen torjuntaan, mielenterveyspalveluihin sekä sosiaaliseen kuntoutukseen. Nämä neljä tekijää ovat useimmiten avainasemassa yksinasuvien ihmisten aseman kohentamisessa ja osallisuuden lisäämisessä.

Tärkeää on myös tavoitettavuuden parantaminen. Erilaiset matalan kynnyksen paikat, on sitten kyse soppakeittiöstä tai yhteisökeskuksesta, on paras alusta näiden ihmisten tavoittamiseen. Viranomaisen kirjeellä tai ovella käyvällä työntekijällä ei ole samaa vaikutusta. Matalan kynnyksen paikkojen integrointi palvelujärjestelmään on jo tapahtunut hankkeiden avulla, mutta tässäkin on paljon parantamisen varaa.

Suomessa on paljon näihin liittyvää osaamista, joka ei kuitenkaan leviä. Tarvitsemme kansallisen ohjelman, jolla työssään vaikuttavaksi osoittautuneiden yksikköjen johtajat siirtyvät määräaikaisesti toisiin yksiköihin opastamaan ja ohjaamaan näiden vaikuttavaksi osoittautuneiden mallien käyttöönottoa. Tämä koskee erityisesti sosiaalitoimea, mielenterveyspalveluja ja matalan kynnyksen paikkoja. Informaatio-ohjaus ja ulkoiset asiantuntijat eivät ole tähän riittävässä määrin kyenneet.

Kaiken kaikkiaan läpäisevänä periaatteena tulee olla asiakasmäärien alentaminen ja turvallisuutta vahvistavien toimien vaikuttavuuden lisääminen. Taloudellisesti ja eettisesti on kestämätöntä tarjota palveluja, joiden vaikuttavuudesta ei ole luotettavaa tietoa. Pystymme parempaan.

Maria Ohisalo

vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri

Juho Saari

sosiaali- ja terveyspolitiikan professori, Tampereen yliopisto