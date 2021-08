Erilaiset salaliittoteoriat leviävät useissa eri lasten ja nuorten käyttämissä medioissa. Jos lapsilla ei ole saatavillaan totta olevaa tieto, voivat he luulla valetta olevan tiedon olevan totta.

Suomi on maa, jossa lasten ja nuorten oikeudet otetaan huomioon jokaisessa asiassa.

No, ei se nyt ihan näinkään ole.

Pandemia jättää syviä jälkiä lapsiin ja nuoriin. Se jättää myös paljon hoito-, mielenterveys- ja sosiaalista velkaa eri ikäryhmille. Lasten ja nuorten oikeuksia on osittain rajoitettu ja jätetty noudattamatta myös Suomessa, etenkin koronapandemian aikana.

Oppilaat ja opiskelijat ovat istuneet, jotkut jopa puolitoista vuotta, kotona etäopetuksessa. Lapsen oikeuksia on mainittu Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, jonka Suomi on myös allekirjoittanut ja ratifioinut. Yksi tärkeimpiin lapsen oikeuksiin kuuluvat oikeudet elämään, tiedonsaantiin sekä terveyteen.

Monet lapset ja nuoret ovat joutuneet olemaan poissa harrastuksista, lähiopetuksesta sekä aika lailla kaikesta muustakin sosiaalisesta kanssakäymisestä.

Suurimmat lapsen oikeudet, joita on pandemian takia rajoitettu, ovat oikeus tiedonsaantiin sekä opetukseen. Valtio ja media eivät ole onnistuneet tuottamaan riittävästi lapsille sopivaa ja ymmärrettävää materiaalia liittyen koronaan ja muun muassa rajoituksiin.

Valtion tarvitsee myös turvata lasten oikeus riippumattomaan, tieteelliseen ja todenmukaiseen tietoon. Erilaiset salaliittoteoriat leviävät useissa eri lasten ja nuorten käyttämissä medioissa, ja mikäli lapsilla ei ole saatavillaan totta olevaa tietoa vaan pelkästään disinformaatiota, voivat he luulla valetta olevan tiedon olevan totta.

Lasten aivot ja asioiden hahmottamiskyky eivät ole vielä täydessä mitassaan, joten on elintärkeää, että virallinen taho kertoo heille ymmärrettävää, selkeää ja luotettavaa tietoa disinformaation leviämisen ehkäisemiseksi. Varsinkin nyt alkavista 12–15-vuotiaiden koronarokotuksista ja koronarokotteista on oltava saatavilla tieteeseen ja tutkittuun tietoon perustuvaa materiaalia myös nuorille ja lapsille.

Lapsella ja nuorella on myös oikeus saada heidän tarvitsemiaan palveluita, mutta korona-aikana etenkin mielenterveyspalveluiden saatavuus on ollut entistä heikompaa ja tähän tarvitaan nyt panostusta niin valtiolta kuin kunniltakin.

Yksi vaihtoehto mielenterveyspalveluiden saatavuuden toteutumiseen olisi psykologimitoitus sekä terapiatakuu, jolloin nuori saisi tarvitsemaansa hoitoa mahdollisimman nopeasti lakisääteisessä ajassa.

Lapsen oikeuksien kannalta huono asia on myös se, että oppilaat ja opiskelijat ovat olleet etäopetuksessa eri puolilla Suomea eripituisia jaksoja. Tämä aiheuttaa eriarvoisuutta oppilaiden ja opiskelijoiden kesken. Kuntien toivotaankin panostavan entistä enemmän koulutukseen ja oppimiseen tulevissa talousarvioissaan.

Epävarmuutta aiheuttaa, että sote-uudistus vie suurimman osan kuntien tuloista pois. Kunnilla voi olla edessään sopeuttamistoimia ja yt-neuvotteluja, sillä jostain on säästettävä, ellei valtiontukia suurenneta. Yksi vaihtoehto kunnille on nostaa asiakasmaksuja, joukkoliikenteen lippujen hintoja tai ottaa velkaa. Kaikki näistä vaihtoehdoista ovat hankalia, mutta toinen vaihtoehto olisi säästää koulutuksesta ja muista peruspalveluista, mikä ei varmastikaan ole sekään mielekästä tehdä, mutta jotain on tehtävä, ettei kuntia joudu pakkoliitosten tielle huonon taloustilanteen takia.

Kuntien tulevien valtuutettujen toivotaankin käyvän YK:n lapsen oikeuksien sopimus huolellisesti läpi ja kuntien toivotaan tekevän muun muassa säästötoimien kohdalla lapsivaikutusten arviointi.

Eetu Hukkanen

Kirjoittaja on Suomen edustaja Eurochild-verkoston lasten neuvostossa, Tampere