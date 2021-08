Suomalaiseen kertomukseen itsestämme on aina kuulunut uhriasema

Suomen historian synneistä on edelleen hankala puhua. Suomen Kuvalehdessä julkaistut ylioppilasesseet ovat puhuttaneet päiväkausia sosiaalisessa mediassa. Erityisesti ajatus siitä, ettei suomalaisuus olisi koskaan ollut viatonta, on herättänyt voimakkaita vastareaktioita.

Me suomalaiset olemme tottuneet ajattelemaan historiallista rooliamme enemmän Ruotsin ja Venäjän siirtomaana kuin siirtomaaisäntänä. Totuus ei kuitenkaan ole aivan näin mustavalkoinen. Suomi on ollut monisäikeisesti kytköksissä kristilliseen eurooppalaiseen kulttuurialueeseen hyvässä ja pahassa.

Syytökset kolonialismista on ollut näihin päiviin asti helppoa torjua vetoamalla siihen, ettei itsenäinen Suomi ole ollut esimerkiksi Ison-Britannian kaltainen suurvalta.

Tosiasiassa suomalaiset hyötyivät vuosisatojen ajan Ruotsin ja Venäjän alaisuudessa muun muassa infrastruktuuri-investoinneista. Esimerkiksi Helsingin kaupunki on Ruotsin kuningas Kustaa Vaasan perustama. Isäntämaat avasivat suomalaisille myös kaupankäyntimahdollisuuksia muiden eurooppalaisten kolonialistivaltioiden kanssa. Lisäksi suomalaisten valkoisuus tasoitti merkittävästi valtasuhteita. Suomen roolia siirtomaana ei siis voi verrata esimerkiksi Etelä-Afrikan tai Intian historiaan.

Suomalaiseen kertomukseen on aina kuulunut uhriasema, jota on tuettu puhumalla muun muassa "sortokaudesta." Jälkiä on häivytetty suomalaistamalla aiemmin ruotsalaisia nimiä. Kolonialistimaiden innovaatiot ja myös siirtomaista tuodut eksoottiset tuotteet löysivät aina perille pohjolaan asti. Jopa kaalikääryleet ovat alkujaan peräisin Turkista, 1700-luvun Ruotsi-Suomen sotaretkiltä.

Suomalaisuus on strateginen narratiivi. Se auttoi Suomea itsenäistymään, mutta samalla se on haitannut kykyämme tunnistaa historiallista omavastuuta laajemmasta eurooppalaisten harjoittamasta kolonialismista.

Sofia Hannonen

FM, pohjoismainen historia, Huittinen