Hetken tunsin tiistain 3.8. Aamulehteä lukiessani itseni ylpeäksi, kun Henri Waltter Rehnström oli maininnut ohjaamani tv-sarjan Hyvien ihmisten kylän arvioidessaan Markku Pölösen ohjaamaa Kivenpyörittäjän kylää.

Seppo Vesiluoman kirjoittama mainio tarina pohjalaiskylästä vertautuu artikkelissa legendaariseen Metsolaan. Muistan kun sarjamme ensimmäinen jakso tuli ulos, sain puhelinsoiton iäkkäältä katsojalta.

Hän valitti, että eihän Hyvät ihmiset ole yhtään niin kuin Metsolat, sarjassanne on ilkeitä ihmisiä. Olin hänen kanssaan samaa mieltä.

Tarina lähtee liikkeelle tilanteesta, kun juuri avioon menneen tutun, vakaan turkistarhurin postilaatikkoon ilmestyy keskustalaisen Ilkan sijasta kansandemokraattien Kansan Ääni. Hän oli saanut sen häälahjaksi vaimonsa veljeltä, joka oli lehdessä töissä. Visuna miehenä hän on perunut Ilkan tilauksen, koska yksi lehti taloudessa riittää. Kunnan napamiehet pelkäävät, että urheilulautakunnan puheenjohtajasta on tullut kommunisti! Alkaa mieletön yhdeksän osaa kestävä kieputus, jossa ei ole jälkeäkään nostalgiasta tai maaseudun ihannoinnista.

Sitä on tietenkin vaikeata nykyaikana ymmärtää, kun sanomalehdet ovat melkein kaikki sitä yhtä Sanomaa. Jos artikkelin kirjoittaja olisi sarjan katsonut, hän epäilemättä olisi niputtanut sen maaseudun nurjia puolia käsitteleviin Kahdeksaan surmanluotiin tai Kaivoon.

Parempi on niputtamatta. Hyvien ihmisten kylä on satiiri meistä pikkusieluisista ihmisistä, asuimmepa sitten maaseudulla tai kaupungissa. Kalevi Haapoja, upea pohjalainen näyttelijä sanoi minulle ” Kyllä täss meille pohojalaasille piruillaan niin niin vallan mahrottomasti, mutta kyllä mää tykkään olla mukana naamallani, kun siinä on niin palijo sitä oikiaa”.

Jussi Niilekselä

ohjaaja, Lempäälä