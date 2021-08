Rakennetyöttömyys on valtava inhimillinen ja kansantaloudellinen ongelma.

Uudet työllisyysluvut kuulostavat ensi lukemalta hyviltä. Kesäkuun työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita on 316 200, mikä on 100 700 vähemmän kuin vuosi sitten. Lisäksi avoimia työpaikkoja on peräti 145 000.

Valitettavasti lukujen tarkempi tarkastelu kertoo rakennetyöttömyyden kasvusta, mikä on valtava inhimillinen ja kansantaloudellinen ongelma.

Työllisyys on siis selvästi vahvistunut vuoden takaisesta, mutta valitettavasti ei olla lähelläkään sitä tasoa, jolla työllisyys oli Antti Rinteen hallituksen aloittaessa ennen koronaa. Suomalaisia on nyt työttömänä 62 000 enemmän kuin kaksi vuotta sitten eli kesällä 2019.

Samaan aikaan useilla toimialoilla on työvoimapula. Tämä näkyy jopa ravintoloissa, joihin on ollut vaikea saada työvoimaa avautumisen jälkeen. Itä-Suomessa kokonaisia terveyskeskuksia on suljettu heinäkuussa, kun sijaisia ei saada vuosilomalla olevien hoitajien tilalle. Teollisuudessa työvoimapula näkyy vahvasti vientivetoisella Pirkanmaalla. Rakentaminen käy täysin ylikierroksilla ja kaikkiin tarjouspyyntöihin ei edes pystytä vastaamaan, kun ei ole tekijöitä. Maa- ja puutarhatalous ei pärjää edes korona-aikana ilman ulkomaista työvoimaa.

Juha Sipilän hallituksen aikana työllisten määrä nousi 140 000 henkilöllä ja käytännössä tultiin työvoimapulaan. Nyt näyttää siltä, että työvoimapulassa ollaan jo, vaikka työllisiä on 62 000 vähemmän. Taustalla on rakennetyöttömyyden kasvu ja kohtaanto-ongelman paheneminen.

Töitä on tarjolla, mutta niihin ei löydy tekijöitä, jotka täyttävät työssä edellytettävät vaatimukset. Osassa avoimista työtehtävistä vaaditaan muodollista pätevyyttä, mutta suuressa osassa riittää kun kykenee työtehtävät hoitamaan.

Toki kyse on myös kannustinloukuista. Käteen jäävässä tulossa pienipalkkaisen työn ja sosiaaliturvan välinen ero on liian pieni.

Rakenteellisen työttömyyden kasvu on kansantaloudellisesti hyvin merkittävää. Jos avoinna olevista työpaikoista täyttyisivät ne 62 000 työpaikkaa, jotka olivat vuonna 2019, niin se vahvistaisi julkista taloutta 2 miljardilla vuodessa. Nykyiselle hallitukselle tämä ei ehkä ole iso päänvaiva, kun menokehyksiä ylitetään korkeasuhdanteessakin. Sen sijaan tuleville hallituksille, joiden tehtävänä on julkisen talouden tasapainottaminen, kyse on todella isosta asiasta.

Tanskassa rakenteellisen työttömyyden ongelma on otettu tosissaan. Palkkaaminen ei ole iso riski työnantajalle, koska työntekijän voi tarvittaessa irtisanoa helposti. Työntekijä on oikeutettu suomalaista korkeampaan, mutta työttömyyden keston mukaan porrastettuun työttomyysturvaan, joka kannustaa koko ajan aktiiviseen työnhakuun.

Virkailijoita on niin paljon, että he kykenevät antamaan yksilöllistä palvelua työnhakijalle ja osoitettu aktiivinen työnhaku on edellytys työttömyysturvan saamiselle. Valtaosa tanskalaisista työttömistä työllistyy uudelleen muutamassa kuukaudessa. Kyse ei siis ole rakettitieteestä, vaan ongelmasta, joka on mahdollista ratkaista poliittisilla linjauksilla.

Arto Satonen

kansanedustaja (kok.), Sastamala