Ryhmä lääkäreitä asettui Aamulehden mielipidesivulla 31.7. vastustamaan rokotepassia. Argumenttina oli muun muassa tasa-arvon vaarantuminen ja käsitys, että passi olisi pakollinen.

Tasa-arvon nimissä pitäisikö kaikilla olla ajo-oikeus kaikkiin ajoneuvoluokkiin, sama palkka siivoojalla ja lääkärillä ja niin edelleen?

No, eipä tietenkään; jotta ajo-oikeuden saa tai saa paremmin palkatun työn, täytyy tehdä jotakin eli ansaita nämä oikeudet. Yhteiskunta suhtautuu varsin kielteisesti valelääkäreihin tai ajo-oikeudetta ajamiseen.

Rokotepassilla saisi joitakin oikeuksia kuten pääsyn yleisötilaisuuksiin ja ravintoloihin. Pitää muistaa, että kenenkään ei ole pakko mennä teatteriin, ravintolaan ja muihin vastaaviin paikkoihin.

Jos ei halua passia niin voi noutaa marketista ruokaa ja Alkosta juomaa kotiinsa. Internetin ihmeellisestä maailmasta saa kulttuuripalveluja kaikenlaiseen makuun. Passin puuttuminen ei siten vaikuta välttämättömiin toimiin. Passin saanti edellyttää yksilöltä kovin vähän: vain yhteiskunnan maksaman rokotteen ottamisen.

Tässä on vastakkain terveydestään huolehtivan vastuullisen rokotetun ja piittaamattoman rokottamattoman oikeushyvät. Jostakin syystä yhteiskuntamme on ottanut sen linjan, että laista tai yleisestä edusta piittaamaton pienen ryhmän terrorisoiva toiminta nauttii lainsuojaa lakeja noudattavia vastaan, esimerkiksi kadun sulkeminen päiväkausiksi. Vastuullisen oikeushyvä on häviäjänä.

Toivoisin ravintolaan mennessäni, että ympärilläni olisi vain niitä, jotka ovat tuon pienen teon tehneet ja passin ansainneet.

Risto Lappi

Tampere