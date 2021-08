Kanadan suurlähettiläs Jason Tolland: "Tunnustamme avoimesti, että Kanada on assimilaatio- ja siirtomaapolitiikallaan evännyt alkuperäiskansojen oikeudet”

Kuten Aamulehti on uutisoinut, Kanadassa on löydetty merkitsemättömiä hautoja alkuperäisväestön lapsille tarkoitettujen koulujen lähistöltä. Kysymys ei ole yksittäistapauksista, vaan väistämättömästä muistutuksesta paljon suuremmasta tragediasta. Vuosikymmenien aikana yli 150 000 alkuperäisväestön lasta lähetettiin näihin kouluhin, joissa he kärsivät räikeistä epäoikeudenmukaisuuksista ja kaltoinkohtelusta.

Nämä ovat selviä tosiasioita, joista joissain tapauksissa jopa tiedettiin jo aiemmin. Tapahtuneen mittasuhteet ja epäinhimillisyys pakottavat meidät kuitenkin pohtimaan, mitä Kanada merkitsee valtiona 2000-luvulla.

Kanadan hallitus on sitoutunut toteuttamaan totuus- ja sovintokomission 94:ää toimintakehotusta, joista yksi on puhuminen erityisesti näiden Kanadan koulujen jälkeensä jättämään perintöön liittyvistä ongelmista.

Komission kadonneita lapsia koskevassa hankkeessa on tähän mennessä dokumentoitu tuhansia näissä kouluissa menehtyneitä lapsia. Tunnustamme avoimesti, että Kanada on assimilaatio- ja siirtomaapolitiikallaan evännyt alkuperäiskansojen oikeudet. Kuten pääministeri Justin Trudeau hiljattain totesi, Kanadan alkuperäiskansat kohtaavat edelleen järjestelmällistä syrjintää ja epäoikeudenmukaisuutta. Siihen on tultava muutos.

Osa tätä muutosta on tarjota alkuperäiskansayhteisöille resurssit, niin taloudelliset kuin muutkin, jotka auttavat kertomaan tästä historiasta ja tunnistamaan ylisukupolvinen vaikutus, joka sillä edelleen on. Se tarkoittaa myös itsemääräämisoikeutta, itsehallinnon tukemista ja alkuperäiskansojen osallistamista päätöksentekoon tehokkaammin yhteiskunnan kaikilla tasoilla.

Se tarkoittaa kaikkien kanadalaisten saattamista tietämään, kuinka valtiomme rakennettiin maille, joita aiemmin asuttivat alkuperäiskansat.

Kuten Aamulehti on kiinnittänyt huomiota Kamloopsissa ja muualla tehtyihin löytöihin, Kanadassakin näitä kertomuksia kerrotaan yhä useammin ja, mikä tärkeintä, suuremmalla hienotunteisuudella. Julkinen vuoropuhelu on rohkaissut edistämään kaikkien komission toimintakehotusten toteutusta (esimerkiksi Kanadan uudet kansalaiset vannovat nyt valan Kanadan lakien lisäksi myös alkuperäiskansojen kanssa neuvoteltujen sopimusten noudattamiseksi).

Tätä sovittelun matkaa jatkaessamme meitä ohjaa YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista. Hiljattain virkaansa astunut Mary Simon on paitsi Kanadan ensimmäinen alkuperäisväestöä edustava kenraalikuvernööri, myös pitkäaikainen alkuperäiskansojen puolustaja Kanadassa ja ulkomailla.

Entisenä sirkumpolaaristen asioiden suurlähettiläänä hänellä on erityinen ymmärrys Kanadan painotuksesta arktisten alkuperäiskansojen sisällyttämisestä arktisiin asioihin. Tämä painotus ulottuu koko arktisen alueen kattavaan vuoropuheluun, ja Kanadan hallitus on ilmaissut täyden tukensa Suomen omalle totuus- ja sovintoprosessille kokemuksiemme jakamiseksi.

Suomi on ollut Kanadan tervetullut kumppani kamppailussa ihmisoikeuksien puolesta kaikkialla maailmassa. Meidän on edellytettävä itseltämme samoja standardeja, joita edellytämme muilta. Vain siten voimme luoda todellisen osallistavan yhteiskunnan etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai sukupuoli-identiteetistä riippumatta.

Emme voi muuttaa menneisyyttämme, mutta tunnustamalla ja ymmärtämällä sen voimme tehdä töitä yhdessä, kaikkien paremman tulevaisuuden puolesta.

Jason Tolland

Kanadan suurlähettiläs, Helsinki