Jätetäänkö laitoshoidon tarpeen arvioinnissa huomiotta ikäihmisen psyykkiset ja henkiset tarpeet? Eivät kaikki vanhukset halua asua yksin kotona.

Kerronpa 84-vuotiaasta tuttavastani, jolla on useita sairauksia. Hänellä ei ole yhtään lähiomaista.

Sairaanhoitajakoulutuksen saaneena hän pystyi hoitamaan Alzheimerin tautiin sairastuneen miehensä kotona loppuun asti. Nyt hänen oma kuntonsa ja liikuntakykynsä on huonontunut. Pari viimeistä vuotta hän on ollut hyvin masentunut ja ahdistunut.

Hän on joutunut käymään lääkärissä sekä ollut sairaalassa useaan otteeseen. Siellä hän on sanonut, ettei halua mennä kotiinsa, koska pelkää. Hänet oli sijoitettu laitospaikalle viikoksi. Sieltä hänet oli lähetetty liian hyväkuntoisena kotiinsa.

Hän oli kaatunut illalla eikä päässyt omin voimin ylös, ja joutui makaamaan lattialla aamuun asti. Hoitaja tuli aamulla ja auttoi hänet sänkyyn. Seuraavan sairaalassa olon jälkeen tuttavani siirrettiin jälleen, tällä kertaa kolmeksi viikoksi laitospaikalle. Sieltä hänet lähettiin taas kotiin, koska hän pystyy liikkumaan rollaattorin avulla.

Tämän vuoden aikana häntä on siirrelty yhdeksän kertaa.

Tällainen ”pompottelu” ei liene harvinaista. Minulla on elävänä mielessä erään vanhan miehen vastaus, kun vanhusneuvosto vierailullaan Pohjolankadun hoivakodissa kyseli kuulumisia. Mies vastasi kyynelsilmin: ”Minun ei tarvitse enää muuttaa mihinkään, saan olla täällä loppuun asti.”

Vanhuspalvelulaissa säädetään, että kunnan on toteutettava iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla.

Mielestäni tämän laissa mainittu ensisijaisuus perustuu mustavalkoiselle ajattelulle. Laissa määrätään myös, että edellä mainitut palvelut on toteutettava niin, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi sekä ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta.

Jätetäänkö laitoshoidon tarpeen arvioinnissa huomiotta ikäihmisen psyykkiset ja henkiset tarpeet? Eivät kaikki vanhukset halua asua yksin kotona.

On vanhuksia, jotka ovat masentuneita ja pelokkaita ikääntymisen tuomien vaivojen ja sairauksien takia. Kuinka iäkäs ihminen voi tuntea olonsa turvalliseksi ja arvokkaaksi, kun hän on yksin ja peloissaan jopa kauhuun asti.

Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin ikäihmisten asumistoiveita. Noin 70 prosenttia kertoi haluavansa asua omassa kodissaan. Neljännes haastatelluista toivoi voivansa asua ikääntymistä varten suunnitellussa asunnossa, johon saa tarvitsemansa palvelut. Tosin haastateltavien määrä oli pieni, mutta tutkimus antaa suuntaa.

Käsitykseni mukaan myös monet omassa kodissaan asuvat haluavat siirtyä palvelujen piiriin, kun kunto heikkenee. Näinhän on käynyt edellä mainitulle tuttavalleni.

Tällä hetkellä suurimpana ongelmana on se, että meiltä nyt harjoitetun sosiaalipolitiikan vuoksi puuttuu niin sanottuja välivaiheen hoitopaikkoja, joita tarvittaisiin ennen varsinaisia laitospaikkoja. Yksityisiä hoitokoteja tällaiseen tarkoitukseen kyllä on, mutta niiden maksuihin vain hyvin harvan eläke riittää. Tämä ongelma on tiedostettu. Joitakin asumismalleja on jo kehitetty ja kokeiltukin.

Nyt tarvitaan kiireesti tehokasta kehittämistyötä, koska laajemmat konkreettiset sovellukset puuttuvat.

Minä pelkään, että nämä kehittämistoimet ovat vaarassa jäädä suuren sote-uudistuksen jalkoihin, kun päätäntävaltaa siirretään kauemmaksi palveluja tarvitsevista.

Maija-Liisa Nikki

Tampere