Musiikkineuvos Seppo Hovilla ja tohtori Lasse Lehtisellä on loistavia ohjelmia televisiossa ja radiossa. Niitä ovat muun muassa ohjelmat nimeltään Maaseudulta maailmalle, Kuuma 60-luku ja Hengen asein. Niissä esiintyy kaksi 40-luvulla syntynyttä ansioitunutta herraa. Vaikka heillä on hieman toisistaan poikkeavat maailmankatsomukset, heillä on erinomainen toimituksellinen yhteensopivuus ja he kunnioittavat toistensa mielipiteitä.

Kaikki tämä ja esimerkiksi 50- ja 60-lukujen kommentoinneissa aikalaiskokemus ja omat tuntemukset antavat paremman informaatiovalmiuden kuin kuvitella saattaa.

Jo Paasikivi sanoi, että kansakunnalla, joka ei tunne historiaansa, ei ole tulevaisuutta. Nyt on kaikilla ollut ja on uskomattoman hieno tilaisuus tutustua Suomen menneisyyteen äärimmäisen mielenkiintoisella tavalla.

Hovin ja Lehtisen ohjelmat ovat niin monipuolisia ja pedagogisesti päteviä, että nykyisen etäopetuksen aikana kenen tahansa pitäisi voida rekisteröityä avoimen yliopiston opiskelijaksi ja suorittaa näiden ohjelmien perusteella jonkinlainen opinnäyte. Palkkiona voisi olla tietty määrä opintopisteitä.

Kaikkien tämän päivän realityohjelmien keskelle on syntynyt ihan oikeita ohjelmia Hovin ja Lehtisen toimesta. Ne ovat arvokkaampia kuin tänään uskotaan. Onneksi ohjelmasarjat ovat vielä nähtävissä ja kuultavissa Areenassa.

Juhani Vahtokari

Ylöjärvi