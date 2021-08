Tampereella on todella hankala liikkua pyörällä, mikä haittaa pyöräilijöiden lisäksi autoilijat ja jalankulkijat.

Tampereella pyöräilyn huonot olosuhteet raivostuttavat. Pyöräilijät odottavat kaupungin nopeita käytännön toimia ja toimintatapojen muuttumista.

Pyöräily on moninaista ja silti ajattelen, että monella on samansuuntaisia kokemuksia, ja että niiden on hyvä tulla kuulluksi. Minulle pyöräilyn ydintä on liikunnallinen ja turvallinen matkan teko hyvin rullaavilla välineillä.

Tampereella se ei toteudu. Keskustan tuntumassa jopa pyöräilyn pääreittien olosuhteet ovat surkeat. Ydinkeskustassa harva edes haluaa pyöräillä.

Työmaat katkovat reitit, kiertotiet tulevat yllättäen, pyörätiet loppuvat varoittamatta, liittymissä on pääsääntöisesti yli sentin korkuinen kiveys, ehjää asfalttipintaa on vain pätkittäin, pinnan paikkapäällystyksiä ja saumoja on tiheään, välillä tienpinta on epämiellyttävän karkea, pinta muuttuu soraksi yllättäen tai väylillä on hiekkaa ja sepeliä. Kulkupeliksi kelpaa lähinnä paksurenkainen sähkömaastopyörä.

Työmaita on aidattu mutta koneita ei näy, saati työntekijöitä. Vanhat työmaat seisovat ja uusia kaivetaan auki hiljattain rakennetuillakin alueilla. Autoilijoiden kanssa kohtaamiset ovat kummallekin hankalia.

Pyöräreitit poukkoilevat ja ajojärjestelyt vaihtelevat yllättäen. Selkeää, turvallista ja hyvää reippaasti pyöräiltävää väylää saa etsiä. Ja jos sellaisen löytää, on se vain muutama sata metriä pitkä.

Pyöräilijä ohjautuu väkisin huonosti järjestetyille risteysalueille ja samoille väylille muiden kulkijoiden kanssa. Väylillä risteilevät sekaisin jalankulkijat, koiran ulkoiluttajat, sähköpotkulautailijat ja pyöräilijät. Kaikilla on turvaton uhatuksi tulemisen tuntu.

Harmitusten ja esteiden lista on pitkä ja todellista muutosta on vaikea nähdä. Tampereella vallitsee kevyen liikenteen kaaos, ja se yllyttää hylkäämään pyöräilyä ja kävelyä. Käynti muissa maissa ja paikkakunnilla laittaa vertailemaan ja lisää kiukun ja myötähäpeän tuntemuksia.

Kaupunkilaisen mieleen tulee, että Tampereella kevyen liikenteen rahoituksen, suunnittelun ja alihankinnan toimintatavat ja tahto ovat vuosien ajan ontuneet. Liike-elämässä vastaava johtaa nopeasti asiakaskatoon, ellei toimintatapoja muuteta, avaintehtäviin vaihdeta osaavia henkilöitä, tai olla monopoliasemassa.

Tampereen kaupunkiseudun visio 2030 on: ”Tampereen kaupunkiseudulla kävellään ja pyöräillään merkittävästi nykyistä enemmän. Kaupunkiseutu on kestävän liikkumisen esimerkkialue Suomessa.”

Nykyisillä toimintatavoilla se tulee toteutumaan huonosti. Pyöräilijän odotus ja toive Tampereen kaupungilta on ripeästi siivota ja hoitaa pyöräreiteillä olevat työmaat valmiiksi, suoristaa ja leventää pyöräteiden väliaikaiset mutkat ja tasoittaa isoimmat töyssyt, poistaa pääreittien epäjatkuvuuskohdat, sekä selkeyttää reittien ja ajoratojen merkinnät.

Asiakkaan näkökulmasta pidemmällä aikavälillä liikenteen olosuhteiden parantamiseen tarvitaan muutoksia kaupungin toimintatavoissa ja johtamisessa. Tampereen kaupungilla on kaikki edellytykset saada strategiset lupauksensa onnistumaan.

Risto Jokela

Tampere