Raholasta siirrettiin bussireitit pois Hämeenkatua pilaamasta – nyt rautatieasemalle pääsy laukkujen kanssa on vaikeaa

Kärjistäen voidaan sanoa, että liikennejärjestelyt Tampereella kulkevat ratikka ja vain ratikka edellä. Luonnonsuojelua tekosyynä käyttäen pyritään ratikan kulkureitillä täyttämään järviä, kaatamaan rehevä kadunvarsipuusto ja kivettämään kaupungin keskusta.

Sitten siirretään keskustan ulkopuolelta, paitsi Hervannasta, tuleva bussiliikenne keskustan reunamille pois häiritsemästä punavihreiden käveleskelyä.

Nyt etenkin omakotialueilta, kuten Raholasta, bussireitit on siirretty pois Hämeenkatua pilaamasta. Yhteys on nyt huono ja Satakunnankatu hyvin ruuhkainen. Syksyn myötä todennäköisesti täysin tukossa, kun henkilöautot on suljettu pois Hämeenkadulta.

Mikäli halutaan säilyttää keskusta-asiointi, ja siirtää se pois yksityisautoista, on perusteltua palauttaa kaupungin laitamilta tulevat keskeiset bussireitit Hämeenkadulle, jotta myös ikäihmiset pääsevät asioimaan keskustassa.

Esimerkiksi reittiä 29 käyttäen yhteys rautatie asemalle on vaikea, varsinkin jos mukana on laukkuja.

Nähdäkseni Hämeenkadulle mahtuu vielä bussejakin, vaikka ne ehkä hieman häiritsevät ratikalla matkustavia. Esitän keskeisten ja asukkaille tärkeiden reittien palauttamista Hämeenkadulle.

Jorma Viitanen

Tampere