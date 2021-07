Työkokeiluilla voi perehdyttää alalle nopeasti uutta työvoimaa ja lisätä ravintoloiden mainetta työpaikkoina, kirjoittaa perussuomalaisten valtuustoryhmän varavaltuutettu Petteri Hinkka.

Ravintola-alan vetovoiman ja osatyökykyisten tilannetta voitaisiin yrittää nopeasti parantaa kulukorvatuilla ja mainettaan paremmilla työ- ja elinkeinotoimiston työkokeiluilla.

Osatyökykyisten ja ravintola-alan tilanne Suomessa on todella monista syistä niin huono, että on parasta tunnustaa tosiasiat. On valitettavaa, mutta totta, että julkinen sektori, liike-elämämme tai valtion kassa eivät voi kustantaa kaikille mieluisaa ja sopivaa työtä hyvällä palkalla. Jättäkäämme vastakkain asetteleva palkkahurskastelu sikseen.

Toiseksi ravintoloitsijoiden tulee hyväksyä, että työkokeilijan ei tarvitse olla koko ajan tehokas ja että työtahti ja -määrä voivat kasvaa hitaasti. Ravintoloitsija voisi vastaantulona alkuun esimerkiksi kustantaa hygieniapassin ja tarvittaessa anniskelupassin.

Kolmanneksi on tunnustettava, että jo kaksi vuotta työttömyyttä heikentää valtaosalla työkykyä jonkin tasoiseen osatyökykyisyyteen. Työttömyyden kova osatyökykyinen ydin voisi murtua mestari-kisälli-kulttuurilla päästämällä osatyökykyiset rauhassa perehtymään työhön. Samalla voitaisiin murtaa ravintola-alan luonne kauttakulkualana.

Työkokeiluun osallistuva saa useimmiten työkokeilun ajalta työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lyhyen työkokeilujakson jälkeen ihanteellisessa tapauksessa työkokeilija palkataan työntekijäksi tai voi aloittaa esimerkiksi oppisopimuksen tutkinnon suorittamiseksi työn ohessa. Olkaamme kannustavan ennakkoluulottomia ja arvostelematta, miten usein tai harvoin tätä tapahtuu.

Toistan, ei olisi siis tarkoitus hyväksikäyttää tai korvata työvoimaa ilmaistyövoimalla, vaan perehdyttää alalle nopeasti uutta työvoimaa ja lisätä ravintoloiden mainetta ja mielekkyyttä työpaikkoina.

Se, mitä esimerkiksi hiljaiseen heinäkuuhun tai perjantai-iltapäivän luksukseen tottuneet kokoaikaiset valkokaulustyöläiset eivät ymmärrä, on että ravintolat usein antavat työvuoroja varovasti ja käyttävät paljon vuokratyötä.

Jos rennoille työajoille ei tarjota työvuoroja se tuntuu työläisestä epäoikeudenmukaiselta, kuormittavalta ja yrittäjäriskin siirtämiseltä työntekijälle.

Talousviisaiden mukaan alan katteet eivät nykytilanteessa kestä lisätyövoiman palkkaamista tai kokeneita työntekijöitä ei yksinkertaisesti ole saatavilla.

Työntekijöiden edustajien kyselyjen mukaan työmäärä ja kuormitus ovat liian suuria palkkaan nähden. Olisiko näin, jos työvuorossa olisi tarpeeksi käsiä jakamassa taakkaa?

Petteri Hinkka

varavaltuutettu (ps.), Tampere