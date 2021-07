Ennen kesätanssien järjestäminen oli kannattavampaa, kirjoittaa Jukka Ollikkala Pälkäneeltä.

Kyläyhdistykset ja vapaapalokunnat järjestävät kesätansseja maaseudun tanssilavoilla.

Kesätanssit ovat orkestereiden suurien palkkioiden vuoksi taloudellinen riski. Orkestereilla tyypillinen palkkio on usein 70 euroa tunti soittajaa kohti. Kun neljän hengen orkesteri soittaa neljä tuntia, veloitus on noin tuhat euroa. On suuri riski, että lipputuloja ei kerry tarpeeksi ja tanssien järjestäjä jää tappiolle. Tämän vuoksi kesätansseja järjestetään harvoin.

Esimerkiksi takavuosina huippusuosittu artisti saattoi veloittaa tanssien järjestäjiltä puolet lipputuloista. Tanssien järjestäminen oli riskitöntä, ja keikkoja riitti.

Kesätanssien järjestäminen on riskitöntä ja kesätansseja voidaan järjestää paljon useammin toimimalla seuraavasti. Orkesteri hoitaa lippujen myynnin ja saa pitää kaikki lipputulot.

Orkesteri ei veloita tanssien järjestäjältä mitään. Tanssien järjestäjä saa puhvetin tuoton.

Orkestereille on tällöin riski, että joissakin tansseissa käy odotettua vähemmän väkeä ja keikan tuotto jää matalammaksi. Keikkoja riittää kuitenkin niin paljon enemmän, että koko kesän ansiot varmasti kasvavat nykykäytäntöön verrattuna. Lisäksi sosiaalinen hyötyliikunta eli kesätanssit nousevat uuteen kukoistukseen.

Jukka Ollikkala

Pälkäne