Heinäpuiston päälle rakentaminen tuhoaisi alueen, joka hellii hyönteisiä, virkistää ulkoilijoita ja puhdistaa ilmaa.

Pyynikin Heinäpuisto on Heinätorin osana hyvin hoidettu ja ainakin Suomessa hyvin erikoinen, kaunis ja rauhallinen kaupunkilaisten yhteinen tila. Se on vuosien kuluessa löydetty, ja sitä käytetään paljon.

Lue lisää: Asukkaat raivoissaan Tampereen Pyynikillä: uudet kerrostalot pilaavat vehreän keitaan puutaloalueella – Tästä on kyse

Lue lisää: Saako loputkin Tampereen kulttuurimaisemat rakentaa?

Sinne on helppo tulla lastenvaunujen, pyörätuolin tai rollaattorin kanssa, kun ei pääse kauemmas Pyynikille. Nyt Heinäpuisto on uhattuna.

Lausunnolla olevassa Tampereen kaavaehdotuksessa puistoon suunnitellaan uudisrakennusta. Heinäpuiston päälle rakentaminen tuhoaisi tämän yhteisen tilan.

Mikään rakentaminen ei sovi Heinätorin ja Heinäpuiston muodostamaan kulttuuriympäristöön eikä suojeltujen puutalojen ”pihalle".

Tampereen museoiden ja pirkanmaalaisten paikallismuseoiden yhteisessä Siiri-tietokannassa sanotaan näin: "Heinäpuisto on osa entistä Heinätoria, joka torikaupan ja vapaa-ajanvieton paikkana on ollut kiinteä osa Pyynikinrinteen kaupunginosan kehitystä. Maisemassa Heinäpuisto on levollinen keidas isojen rakennusmassojen keskellä ja monipuolistaa Pirkankadun katumaisemaa. Kaupunkirakenteessa Heinäpuisto toimii nivelenä massiivisten kivikortteleiden ja pienipiirteisemmän puutaloalueen välissä. Ympäristön historiallisen kertovuuden säilymiseksi Heinäpuiston aukioluonne on suositeltavaa säilyttää."

Heinäpuisto kuuluu kaupunkitilaan, joka on yli sadan vuoden kuluessa saavuttanut ainutlaatuisen kulttuurihistoriallisen merkityksen. Se on hyvin toimiva ja pienenäkin alueena myös ilmastonmuutoksen kannalta tärkeä viheralue.

Sitä ei pidä lyhytnäköisten, ja laskelmien mukaan hyvin pienten, taloudellisten intressien vuoksi tuhota.

Heinäpuisto on monipuolisen kasvullisuutensa ansiosta hyönteisten suosima keväästä syksyyn. Heinäpuisto puhdistaa ilmaa. Pirkankadun ilmanlaatu on mittausten mukaan usein huono.

Jos alue rakennetaan täyteen, ilmansaasteet jäävät pyörimään talojen väliseen kuiluun.

Kaikki pienetkin viheralueet ovat tarpeen ihmisten psykofyysisen hyvinvoinnin edistäjinä. Luonnon ja viheralueiden hyödyistä fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle on tehty paljon tutkimuksia.

Niissä on havaittu, että viheralueiden vaikutuksesta verenpaine alenee, stressi lievittyy, mieliala kohenee, keskittymiskyky ja mielen tasapaino lisääntyy, sekä fyysinen aktiivisuus kasvaa.

Lisäksi tutkimuksissa on huomautettu, että puistojen ja viheralueiden tulisi olla mahdollisimman lähellä asuinalueita. Viheralueista saatavaa hyötyä on vaikea kiteyttää euroiksi, kuten on aina silloin, kun on kyse elämyksellisistä, psyykkiseen kokemukseen liittyvistä asioista.

Hyödyt ovat moninaiset, ja niiden ansiosta rahaakin säästyy.

Matkailijoiden ja taidemuseossa kävijöiden olisi mielenkiintoista katsella uuden Siilo-rakennuksen yläosasta kauas Pyynikille. Jos kaava kerrostaloineen toteutuisi, katse pysähtyisi talon seinään.

Ketä kiinnostaa taas yksi kerrostalo, kun vaihtoehtona olisi käväistä tutustumassa pieneen erikoiseen puistoon ja jatkaa siitä Pyynikinrinteelle?

Maire Riipinen

Tampere