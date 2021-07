Maahanmuuttajanuoren työnhaku voi tyssätä alkuunsa – hakijoiden arvottaminen nimen perusteella on silkkaa rasismia

Yritykset hankkivat vielä itselleen rasistisen maineen kohdellessaan maahanmuuttajataustaisia työnhakijoita epätasa-arvoisesti.Kun samalla joillain aloilla kärsitään työvoimapulasta, tuntuu syrjivä suhtautuminen entistä ristiriitaisemmalta.

Ensimmäisen polven maahanmuuttajanuorten mukana kulkijana olen vuosien mittaan saanut lähituntuman sellaiseen henkilöstöyritysten toimintaan, joka valtaväestöön kuuluvilta työnhakijoilta jää näkymättömiin. Näkymä on ruma.

Uskallan väittää että työtä hakevia maahanmuuttajanuoria kohdellaan vuokratyöfirmoissa törkeästi.

Kun maahanmuuttajanuori lähettää yritykseen hakemuksen, sitä ei oletusarvoisesti noteerata. Kutsun tätä rasismiksi. Joku muu voi kutsua sitä vaikka valikoivaksi rekrytointipolitiikaksi.

Useimmiten työnhaku tyssää siis jo alkuvaiheeseen. Työkokemuksellakaan ei ole merkitystä. Suomalaisten nuorten työnhaku taas etenee sutjakasti seuraavaan vaiheeseen.

Lähetin kerran kokeeksi täysin samanlaisen hakemuksen kahdella eri nimellä samaan vuokratyöfirmaan. Suomenkielisen nimen hakemukseen reagoitiin heti, arabiankielisen nimen hakemusta ei ole tähän päivään mennessäkään noteerattu.

Työhakemusten erilainen kohtelu on todennettu tosiasia, siitä on tehty laaja tutkimus muutama vuosi sitten ja se on karua kertomaa.

Jos jollain ihmeellä nuori kuitenkin pääsee haastatteluun asti, ja hänelle luvataan työpaikka, mitä tapahtuu? Hän lähettää veronumeronsa ja jää toivoa täynnä odottamaan milloin voi aloittaa.

Kutsua ei ikinä tule, yhteydenottoa ei kuulu. Mutta väliäkö sillä, kysehän on vain maahanmuuttajasta. Hänen luottamuksensa voi jatkuvasti pettää ilman huolta eikä annettuja lupauksia tarvitse pitää.

Empatiakykyäkään ei hänen kohdalla rekrytoija tarvitse. Jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa ja altavastaajana työtä hakevaa nuorta saa siis kohdella ihan miten tahansa.

Kuvaamani asiat ovat niin tavallisia ja tapahtuvat niin usein, että en usko niiden olevan sattumaa. Kun tarve työperäiselle maahanmuutolle kasvaa Suomessa jatkuvasti, ja kaikkien maassa jo asuvien työpanosta varmasti tarvitaan tulevaisuudessa, tuntuu syrjivä suhtautuminen entistä ristiriitaisemmalta.

Mikä yritys haluaa saada rasistisen maineen itselleen? Nuoret kyllä muistavat kaltoin kohtelunsa tai jos eivät muista, niin minä muistutan.

Odotan, milloin Suomeen perustetaan ensimmäinen henkilöstöyritys, joka kohtelee kaikkia työnhakijoitaan yhtä ihmisarvoisesti ja kunnioittavasti. Nykyiset yritykset eivät edes peruskohteliaisuuteen yllä.

Kimmo Harju

Tampere