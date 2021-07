Poliisin ja kaupunkilaisten pitäisi jo pikku hiljaa alkaa tehdä jotain kaupunkia terrorisoiville motoristeille ja kuminpoltolle. En ole varma, mikä tämän touhun motiivi on, mutta vaikuttaa jonkinlaiselta kapinoinnilta ja terrorilta.

Pääasia on, että ihmisiä ärsyttää. Isot miehet kaahaavat tehokkailla turbopyörillä ja tekevät jopa satojen metrien kuminpolttovanoja hirveän metelin säestämänä ympäri kaupunkia. Välillä ajetaan keula pystyssä ja tehdään kaikkea muutakin vaarallista yleisillä teillä.

Pyöräteillä ajetaan myös muista liikkujista ja lapsista välittämättä. Pääasia on, että on mahdollisimman laitonta. Osalla porukasta on oikein jengiliivit päällä. En tiedä mitä sillä yritetään viestittää, mutta keltaiset huomioliivit olisivat tyylikkäämmät.

Ongelma tuntuu pahenevan vuosi vuodelta. Osassa kaupunkia on rauhallisempaa, osassa taas ei. Itse asun Annalassa, ja tännekin kantautuu välillä kovaa meteliä.

Luonnollisesti mikään puhe tai kotirauhaan ja turvalliseen liikenteeseen vetoaminen ei tämän porukan kanssa auta, koska heidän tarkoituksensa on nimenomaan terrorisoida ympäristöä ja ottaa oikeus omiin käsiin. Ehkä meidänkin pitäisi laittaa laiton laitonta vastaan?

Olemmekin alkaneet jo epäillä, että poliisilla on jonkinlainen hiljainen sopimus kulissien takana tämän porukan kanssa. Tuntuu, että mitä tahansa saa tehdä, eikä mistään seuraa mitään. Uutisen mukaan Forssassa on alettu jo tehdä laittomia tiesulkuja, ja kaahaaminen tapahtuu sitten siellä välissä. Tuskin siitäkään on saanut edes sakkoja.

Osittain sama porukka kaahaa vanhoilla ja takavetoisilla dieselbemareilla, joista on kaikki puhdistuslaitteistot poistettu. Tämä on oma lukunsa.

Anders Koskinen

Tampere